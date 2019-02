Bilka politianmeldt for vildledende black friday-tilbud

Bilka har markedsført tilbud på legetøj og cykler på en måde, der gav forbrugerne indtryk af, at priserne var lidt bedre, end de egentlig var.

Det vurderer Forbrugerombudsmanden. Bilkas ejer, Salling Group med hovedsæde i Aarhus, er derfor blevet meldt til politiet for vildledende markedsføring.

Bilka reklamerede i slutningen af 2017 syv gange for weekendtilbud, hvor der var 25 procent rabat på alt legetøj, og i januar 2018 var der to gange tilbud med 35-50 procent rabat på udvalgt legetøj.

Ifølge forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen var legetøjet på tilbud så ofte, at det på et tidspunkt ikke havde en normalpris. Derfor er markedsføringen vildledende.

- For at man kan sammenligne en tilbudspris med en normalpris kræver det, at der er en troværdig normalpris at sammenligne med.

- Ellers kan man som forbruger blive vildledt til at tro, at tilbuddet er bedre, end det egentlig er, siger hun i en pressemeddelelse.

Besparelse på 50 procent

Derudover markedsførte Bilka en cykel i forbindelse med black friday i 2017 til 4999,50 kroner. Det blev reklameret som en besparelse på 50 procent.

Men cyklen havde været til salg til den pris i halvanden måned. Samtidig var det fire måneder siden, at cyklen havde været solgt til normalprisen på 9999 kroner.

- Bilka havde løbende markedsført legetøjet med nedslag i prisen, og den markedsførte cykel havde ikke kostet den oplyste normalpris de sidste fire måneder op til tilbuddet.

- Så kan der efter min overbevisning ikke være tale om en normalpris. Det var vildledende, og derfor har jeg anmeldt Salling Group til politiet, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Ifølge forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen var legetøjet på tilbud så ofte, at det på et tidspunkt ikke havde en normalpris. Foto: Linda Kastrup - Ritzau Scanpix

Accepterer afgørelsen

Hos Bilka accepterer direktør Mark Nielsen afgørelsen.

Han siger, at reglerne for hyppigheden af tilbuddene ikke har været fastsat. Derfor har butikkerne tolket dem forskelligt.

- Hidtil har der ikke været klare regler for frekvensen af kortvarige tilbudskampagner på legetøj, hvilket der er kommet.

- Vi indrettede allerede vores markedsføring efter det i sommeren 2018, hvor vi indledte dialogen med Forbrugerombudsmanden, siger Mark Nielsen i en pressemeddelelse.

Bilka er ejet af Salling Group med hovedsæde i Aarhus. Der er tre Bilka-varehuse i Østjylland. De ligger i henholdsvis Aarhus, Randers og Horsens.