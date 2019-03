Bilka og Føtex fjerner hjemmesko med kaninpels

En ballerina i strik pyntet med kaninpels på hylderne i Føtex og Bilka har skabt kritik. Nu tager Salling Group konsekvensen og fjerner hjemmeskoen fra butikkerne.

Brug af kaninpels er fuldt lovlig, men er i strid med kædens egne regler på området, lyder det.

Vi vil selvfølgelig benytte anledningen til at gennemgå vores producerer og arbejdsgange samt kommunikationen med leverandører, deres produktion og mærkning. Signe Jensen, Salling Group

- Vi har en klar politik, og vi accepterer ikke produkter, der er fremstillet af eller pyntet med ægte pels. Produktet er naturligvis ikke købt eller bestilt med ægte pels. Det er bestilt med pynte-kvast af polyester hos leverandøren, så også af denne årsag, er forekomsten uacceptabel. Og derfor trækker vi skoene tilbage, siger Signe Jensen, produktchef på sko i Salling Group, i en pressemeddelelse.

Det er dyreværnsforeningen Anima, der har gjort Salling Group opmærksom på forekomsten af ægte pels på skoene.

- Vi er glade for, at Anima har bemærket, at produktet ikke lever op til vores standarder og klare regler. Vi kontrollerer løbende vores produkter, men vi vil selvfølgelig benytte anledningen til at gennemgå vores producerer og arbejdsgange samt kommunikationen med leverandører, deres produktion og mærkning, så vi tilsikrer, at vi fremover udelukkende har tekstilvarer, der overholder vores regler, uddyber Signe Jensen.

Kunder, der må have købt hjemmeskoene, er velkomne til at aflevere skoene tilbage i butikkerne – og få deres penge retur. Det kan ske uden forevisning af bon, lover Salling Group.