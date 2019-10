Bilister mangler respekt for toget – det oplevede Frederik

Kender du alle reglerne for, hvordan man som bilist skal køre, når man skal krydse en jernbaneoverkørsel?

Hvis ja, så er du én af de få – og hvis nej, så er du ikke alene.

Læs også Koks med letbanebomme fik bilister til at udsætte sig selv for fare

Faktisk kender hver tredje danske bilist ikke færdselslovens krav til kørsel i jernbaneoverkørsler, og hver anden danske bilist overholder ikke altid loven. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har udført for Dansk Jernbaneforbund.

Alt for mange bilister mangler en helt grundlæggende respekt toget. Et tog vejer mange ton. Det kan ikke bare bremse eller svinge udenom og det slår uhyggeligt hårdt. Preben Steenholdt Pedersen, næstformand, Dansk Jernbaneforbund

- Undersøgelsen bekræfter desværre vores oplevelser fra togenes førerrum: Alt for mange bilister mangler en helt grundlæggende respekt toget. Et tog vejer mange ton. Det kan ikke bare bremse eller svinge udenom og det slår uhyggeligt hårdt, siger Preben Steenholdt Pedersen, der er næstformand for Dansk Jernbaneforbund i en pressemeddelelse fra Jernbaneforbundet.

Bilister mangler respekt for toget Analyseinstituttet Voxmeter har på vegne af Dansk Jernbaneforbund undersøgt danskernes trafikvaner i jernbaneoverkørsler. Undersøgelsen viser, at: 32 % af danske bilister kender ikke færdselslovens krav

50 % overholder ikke altid færdselslovens krav om at sænke farten før en overkørsel passeres

Det er særligt mænd, der ikke overholder færdselslovens krav

83 % af danskerne undervurderer risikoen for ulykker i en jernbaneoverkørsel Kilde: Dansk Jernbaneforbund.

Bilister kørte zigzag gennem bomme

For blot tre dage siden oplevede Frederiks Skjøtt Holmberg netop det, som undersøgelsen beskriver, da han var på vej hjem fra en kammerat på Djursland og skulle krydse jernbaneoverkørslen i Mørke.

Læs også Letbanebomme gik ikke op: Politiet vejledte Marie til at køre over alligevel

Bommene gik ned, men letbanetoget udeblev, og det fik utålmodige bilister til at køre i zigzag over skinnerne.

- Det var meget kaotisk, fordi folk kørte jo også mod trafikken. Jeg synes, det er rimelig vildt at køre over sådan en togbane, når man ikke ved, hvad der sker, siger Frederik Skjøtt Holmberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg er chokeret over, at folk er så utålmodige og bare kører over, fordi de ikke vil vente. Det er jo både ulovligt og livsens farligt. Frederik Skjøtt Holmberg, Assentoft

Frederik Skjøtt Holmberg holdt i køen i cirka et kvarter, da letbanetoget endelig kom kørende.

- Det kunne godt have endt galt, for da toget kommer, er der en bil, der er på vej ud for at krydse overkørslen. Heldigvis skete der ikke noget, men jeg er chokeret over, at folk er så utålmodige og bare kører over, fordi de ikke vil vente. Det er jo både ulovligt og livsens farligt, siger Frederik Skjøtt Holmberg til TV2 ØSTJYLLAND.

01:37 VIDEO: Fredag omkring klokken 16:30 oplevede Frederik Skjøtt Holmberg at massevis af bilister kørte over skinnerne, selvom bommene var nede. Han filmede det på sin telefon, imens han holdt stille. Luk video

Ifølge direktøren for Aarhus Letbane kan bommene dog have været nede i op mod en time på grund af driftsforstyrrelser, og ligesom Frederik Skjøtt Holmberg er direktøren også i chok over bilisterne.

Læs også Letbanen: - Overkørslerne er mere sikre end nogensinde før

- Jeg synes, det er uansvarligt og fjollet. Man bryder færdselsloven og udsætter sig selv for fare. Toget vejer jo væsentlige mere end en bil, siger Michael Borre, der er direktør for Aarhus Letbane til TV2 ØSTJYLLAND.

Han tilføjer, at det også er uansvarligt over for passagerer og fører i letbanetoget, da man også udsætter dem for fare.

Michael Borre er direktør for Aarhus Letbane.

Dødsulykke førte til undersøgelse

På det seneste har der været to dødsulykker ved jernbaneoverkørsler i Danmark, og det er netop disse ulykker, der har fået Dansk Jernbaneforbund til at lave undersøgelsen.

Der er tale om ulykken som skete i Trustrup på Djursland i sommer, hvor en norsk familiefar og hans søn omkom i en ulykke med letbanetoget. Sommeren forinden var der også en ulykke i en jernbaneoverkørsel ved Sig i Sydvestjylland, hvor to personer omkom.

- En ting er de tragiske dødsulykke, som burde være en fortid blot. Men også de mange nærved påkørsler slider på kollegaernes psyke. Det er ved at gå galt 2-3 gange om ugen og hver eneste gang er der en lokomotivfører, der får et chok for livet. Det kan være invaliderende på sigt, siger Preben Steenholdt Pedersen.

Læs også Fejl på bomme stoppede trafikken igen: - Det er skræmmende