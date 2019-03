Bilisten kiggede den anden vej: Kvinde kørt ned midt på kørebanen

De fleste forældre kender formentlig dilemmaet, når man sidder bag rattet i sin bil og har brug for at komme i kontakt med sine børn på bagsædet.

Men selv et ganske kort øjebliks uopmærksomhed i trafikken kan desværre få store konsekvenser, hvis uheldet er ude.

I går, torsdag, blev en 73-årig kvinde ramt af en bil, da hun ville krydse Udbyhøjvej ved Øster Tørslev nord for Randers.

Den 35-årige kvinde bag rattet i bilen har forklaret politiet, at hun kort vendte sig om mod sin søn på bagsædet. Først da hun kiggede frem igen, så hun den 73-årige kvinde på vejen.

Bilen ramte ind i fodgængeren, der efterfølgende blev kørt til skadestuen med et benbrud.

- Vores vurdering er, at bilisten er skyld i uheldet, da hun ikke var opmærksom i situationen. Hun er endnu ikke sigtet, men vi overvejer, om der er grundlag for at rejse sigtelse i sagen, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Uheldet skete i Øster Tørslev nord for Randers. Foto: Google Maps

Ekstra fokus fra politiet

Politiet i alle kredse i Danmark har i denne uge ekstra fokus på uopmærksomhed i trafikken.

Det gælder både i forhold til mobiltelefoner, gps og børn på bagsædet, som alle kan forstyrre ens koncentration

- Det kan også være, at man lige skal finde noget i handskerummet. Det kan være mange forskellige ting. Men man skal ikke være uopmærksom i mere end et øjeblik, før det det gå galt, forklarer Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Uheldet på Udbyhøjvej nord for Randers skete torsdag eftermiddag kl. 15.15.