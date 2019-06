Bilisten, der ramte 18-årig cykelrytter, er sigtet

Politiet går et omfattende efterforskningsarbejde i møde, efter at den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo i weekenden døde efter en trafikulykke.

Ulykken skete under cykelløbet Tour de Himmelfart, som blev afholdt fra 30. maj til 1. juni, da en bilist af uvisse årsager var kommet forbi afspærringen, som resulterede i et frontalt sammenstød med den unge cykelrytter.

- Der er meget materiale, der skal indsamles, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

- Der er flere, der skal genafhøres, vi skal tale med arrangørerne, og så venter vi på bilinspektørens rapport. Kvinden er rent rutinemæssigt blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

- Det er normal kutyme for, at man sikrer, at hun har en sigtets rettigheder, siger Janni Lundager.

Dermed kan politiets jurister først senere tage stilling til, om den rutinemæssige sigtelse skal udvides, og hvorvidt afspærringerne af cykelløbet var tilstrækkelige.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken fredag klokken 09.42. Lørdag døde manden af sine kvæstelser.