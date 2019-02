Mand endte selv i uheld mens rådyr overlevede

Takket være en 45-årig mand kan et rådyr have livet i behold endnu, mens manden selv endte med at køre frontalt ind i et træ. De skriver Østjyllands Politi. Lørdag aften kom manden kørende ad Postvej i Hinnerup, da en rådyr sprang ud foran hans bil.

Bilisten reagerede dog så hurtigt, at han nåede at bremse op for rådyret, som altså kunne løbe videre uden en skramme. Desværre endte mandens bil dog med at få skrammer.

Den hårde opbremsning resulterede nemlig i, at en bagvedkørende kvinde ikke nåede at bremse op, og i stedet blev manden påkørt bagfra.

Påkørslen medførte desuden, at manden selv endte med at køre frontalt ind i et træ. Ifølge politiet skete der dog ingen persondskade.