Bilist fik spritny Tesla beslaglagt 

En køretur i det sydlige Aarhus endte torsdag med at blive en usædvanlig dyr fornøjelse for en 32-årig bilist.

Den 32-årige mand kom kørende i sin splinternye Tesla ad Stenkildevej i Viby, da han sidst på eftermiddagen blev standset af en politipatrulje.

Betjentene fandt hurtigt ud af, at manden bag rattet var frakendt kørekortet. Da det var tredje gang inden for kort tid, at han blev standset uden kørekort, fik manden at vide, at Teslaen ville blive beslaglagt.

Det blev den 32-årige så rasende over, at han råbte af betjentene og nægtede at udlevere sin bilnøgle. Han blev derfor anholdt og med magt tvunget til at aflevere nøglen. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 32-årige mand blev standset af politiet på Stenkildevej i Viby. Foto: Google Street View

Ud over en sigtelse for at køre uden førerret blev den 32-årige også sigtet for at nægte at følge politiets anvisninger, for at forstyrre den offentlige orden og for at modsætte sig anholdelsen.

Bilen, som kun er to uger gammel, er nu beslaglagt med henblik på konfiskation.

Den 32-årige har valgt at klage over beslutningen. Sagen skal derfor i retten, inden bilen endeligt kan konfiskeres.