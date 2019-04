Bilfri bymidte: Nu forsvinder alle køretøjer fra gågaden

Der er store forandringer på vej til bymidten i Odder. For selvom man nu både kan parkere ved torvet og køre gennem gågaden, er det snart slut.

Et enigt byråd vedtog nemlig på et byrådsmøde mandag aften, at centrum af byen i Odder skal være bilfri. Det kan nemlig give et positivt udfald for bymidten med flere besøgende til trods for, at de ikke længere kan parkere der, mener teknik- og miljøafdelingen i Odder Kommune.

- Vi har tidligere oplevet, at vi måtte sætte alverdens afspærringer op, så snart der har været noget aktivitet her på torvet, og det vil vi gerne undgå, siger Ole Lyngby Pedersen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Torveområdet her i Odder skal fremover være helt fri for biler, så der kan blive plads til mere liv.

Planen er, at der skal sættes hæve-sænke-pæle - også kaldet pullerter - op de steder, hvor bilerne normalt kører ind på området.

- Der er mange, der frygter, at det kan blive en hindring for at få gang i det, når vi spærrer midtbyen af, men vi skulle gerne have liv, og det er altså ikke liv med biler, siger udvalgsformanden.

Dog er det ikke alle døgnets 24 timer, at der bliver lukket af for biler i byen. I tidsrummet mellem klokken 5.00 om morgenen og klokken 11.00 skal det nemlig være muligt at køre ind for at aflevere varer til butikkerne.

- Er der så handicappede og andre, der har ærinde, så kan de få et kort, så de kan køre ind på lovlig vis

Udvalgsformanden regner med, at have-sænke-pælene klar til brug omkring juni måned, så de kan gøre nytte i løbet af hele sommeren.

- Det skulle gerne være sådan, at vi i sommermånederne på en sikker måde får holdt bilerne væk fra torvet.