To biler i brand natten til søndag

Natten til søndag klokken 23.40 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en bil var i brand på Sandkåsvej i Aarhus V.

- Bilen udbrænder og det har spredt sig til andre parkerede biler, fortæller vagtchef Peter Hunniche hos Østjyllands Politi.

Lidt over en time efter kommer en anden anmeldelse om, at en bil på Langkærvej i Tilst er i brand,

- Den spreder sig også til andre parkerede biler. Der er en del biler, der bliver brandskadet, siger Peter Hunniche til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er over fem kilometer imellem de to steder, hvor to biler natten til søndag brød i brand. Foto: Google Maps

Østjyllands Politi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad der er årsag til bilbrandene.

- Om de er selvantændt eller påsatte, det skal vi finde ud af. Vi laver en brandundersøgelse, når det bliver lyst, og så kigger vi på det, fortæller vagtchefen.

Undersøgelsen skal finde ud af, om bilerne er blevet påsat eller om der ligger andet bag.

- Der er langt imellem de her to steder, så det er ikke i nabolaget. Vi har ikke noget, som umiddelbart fortæller, at det er påsat. Men det er ikke hver nat, at der er to biler, der brænder, siger Peter Hunniche.