Bil sejler med mennesker i havn

Hvis du de næste par dage ser en flydende bil med mennesker i Aarhus Havn, skal du ikke gå alt for meget i panik. Eller jo, men det skal være over bilernes CO2-udledning, som delebilstjenesten GoMore sætter fokus på med den flydende bil.

Ifølge Vejdirektoratet benytter 79,2 procent af befolkning bilen som transportmiddel.

Den flydende elbil sejler rundt i Aarhus Havn de næste par dage.

Og hvis man spørger GoMore, så mener de, at der er alt for mange biler på vejene, og derfor har de valgt at søsætte en elbil.

Under fanen ’Share or Sink’ vil en flydende elbil de næste par dage give mennesker et gratis lift rundt i Aarhus Havn, og ifølge direktør og medstifter af GoMore, Matias Møl Dalsgaard, er budskabet, at vi skal blive bedre til at dele vores ressourcer, for biler udgør en fjerdedel af CO2-udslippet, og derfor opfordrer virksomhed til at deles mere om tingene.

- Det er vigtigt for planeten, at vi bliver bedre til at bruge planetens ressourcer, og en måde at gøre det på er ved at deles om det, vi i forvejen har, siger Matias Møl Dalsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

En delt bil er grønnere

Ifølge Danmarks Statistik har syv procent af den danske befolkning brugt digitalt formidlede kørselstjenester leveret af privatpersoner. Det kan for eksempel være samkørsel, delebiler eller privat biludlejning som facebook og GoMore.

Formålet med den flydende bil er ifølge direktøren at visualisere, hvad der kommer til at ske, hvis vi ikke bliver bedre til at bruge planetens ressourcer - nemlig at havene stiger.

- Der er unødvendigt mange biler på vejene, og vi vil gerne sætte fokus på, at vi ved, at delebilerne kan sætte færre biler på vejen, siger Matias Møl Dalsgaard.

Tobias Thorup Frandsen har været med til at bygge elbilen, og han sejler den også.

Udover budskabet om en bæredygtig planet, bringer elbilen også smil på læberne.

- Alle har vinket og taget billeder af os, så vi er blevet sådan en lille Instagram-sensation, uden at det egentlig var meningen, siger Tobias Thorup Frandsen, som har stået for at bygge elbilen, og som sejler den.

De seneste par uger har bilen sejlet for bæredygtighed i Københavns kanaler, og den flydende bil har fået stor succes.

- Det giver en god overraskelse på en trist onsdag, eller hvad det nu kunne være, at have noget der ligger ude i havnen, som man ikke er vant til at se, siger Tobias Thorup Frandsen, som har stået for at bygge elbilen, og som sejler den.

Den flydende bil kommer til at være i Aarhus Havn i 10 dage, og alle der har lyst kan få et gratis lift.