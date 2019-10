Bil rammer letbane i færdselsuheld

Letbanedriften er genoptaget Østjyllands Politi oplyser, at letbanedriften igen er genoptaget i Aarhus N.

Letbanen var tirsdag eftermiddag involveret i et færdselsuheld, da en bil i et venstresving kørte ind i letbanetoget i krydset Skejbybakken og Paludan-Müllers Vej.

Ingen personer kom til skade i uheldet, men både bil og letbane er beskadiget:

- Bilen drejer til venstre og kører ind i siden på letbanen, og rammer det forreste vognsæt. Dørene skal nu udskiftes, siger Peter Tholstrup, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen kl. 15.45 og har haft en patrulje på stedet.

Krydset har været afspærret, men den almindelige færdsel kører nu igen. Letbanedriften har ligeledes været indstillet mellem Universitetshospitalet og Lisbjergskolen, samt mellem Universitetshospitalet og Lystrup, men kører nu igen i følge Østjyllands Politi.

- Vi har lige folk på stedet. Keolis har sendt en sikkerhedsvagt, der tager sig af føreren og passagerne, og så har Aarhus Letbane sendt en undersøgelsesvagt, som har ansvaret for at få toget væk, når der gives tilladelse til det, siger Michael Borre, direktør hos Aarhus Letbane, til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kan holde dig opdateret om letbanens drift på Midttrafik.dk.