Bigband spiller koncert med avanceret Marimba-robot

Hvordan lyder det, når et sprællevende bigband spiller sammen med en af verdens mest avancerede musikrobotter?

Det undersøger Aarhus Jazz Orchestra med koncerten We, Robots, der opføres i Musikhuset Aarhus d. 30. september 2019.

Hvis man for eksempel spiller saxofon ved siden af robotten, spiller den noget, der passer til det.

Læs også Festival vil præsentere den næste store danske musikstjerne

Derfor har de hyret en af deres hidtil dyreste solister ind – en avanceret musikrobot ved navn Shimon, der med sine seks arme spiller marimba.

Sammen med robotten, der er hyret ind fra USA, vil Aarhus Jazz Orchestra og komponisterne Signe Bisgaard og Morten Riis sætte spørgsmålstegn ved, hvad det betyder for os som mennesker, og hvordan vi skal forholde os til den komplekse teknologi:

Musikalsk er vi interesserede i en kombi af robotter og kunstig intelligens med sprællevende musikere og naturlig intelligens. Anders Ørbæk, kunstnerisk ansvarlig hos Aarhus Jazz Orchestra

- Musikalsk er vi interesserede i en kombi af robotter og kunstig intelligens med sprællevende musikere og naturlig intelligens. Vi vil se, om det kan skabe noget, der er endnu vildere og smukkere, end hvis det bare havde været én af delene, siger Anders Ørbæk, kunstnerisk ansvarlig hos Aarhus Jazz Orchestra.

Komponisterne Signe Bisgaard og Morten Riis vil sætte spørgsmålstegn ved, hvad robotter betyder for os som mennesker, og hvordan vi skal forholde os til den komplekse teknologi.

En af verdens mest avancerede musikrobotter

Robotten er en af verdens mest avancerede musikrobotter, fordi den kan improvisere. På den måde adskiller den sig fra andre musikrobotter, der ellers blot kan spille efter faste mønstre. Robotten kan lytte på, hvad der sker i dens omgivelser og forholde sig til det.

Læs også Gentager succesen: Flere gratis p-pladser til nybagte bilister

Så hvis man for eksempel spiller saxofon ved siden af den, spiller den noget, der passer til det. På den måde kan man have en musikalsk samtale. Men robotten har også sine begrænsninger – ligesom de menneskelige musikere kan have svært ved at følge med på andre områder:

Den kan nogle ting, som ingen menneskelige marimba-spillere kan. Den kan for eksempel spille meget hurtigere, fordi vi ikke kan bevæge vores hænder så hurtigt. Anders Ørbæk, kunstnerisk ansvarlig hos Aarhus Jazz Orchestra

- Den kan nogle ting, som ingen menneskelige marimba-spillere kan. Den kan for eksempel spille meget hurtigere, fordi vi ikke kan bevæge vores hænder så hurtigt. Til gengæld kan den ikke spille en kromatisk skala (En opadgående eller nedadgående skala med halvtone-skridt. Det vil for eksempel sige, at alle tangenterne på et klaver benyttes), fordi dens arme ikke kan nå, siger Anders Ørbæk, kunstnerisk ansvarlig hos Aarhus Jazz Orchestra.

Anders Ørbæk er kunstnerisk ansvarlig hos Aarhus Jazz Orchestra.

Robotterne kommer!

Vi hører ofte ”Robotterne kommer!” fra flere sider i samfundet. Men ifølge Anders Ørbæk skal vi ikke frygte, at det fremover er robotter, der spiller, når vi tager til koncert.

Læs også Aarhus byder internationale tilflyttere velkommen

- Robotten kan meget. Men ikke mere end vi beder den om. Der er jo meget snak om, at de kommer og tager vores arbejde – men de skaber måske i højere grad arbejde, da det jo er et sårbart stykke teknologi, siger Anders Ørbæk, kunstnerisk ansvarlig hos Aarhus Jazz Orchestra.

Med robotten følger tre teknikere, der skal sørge for, at alt spiller ved robotten, når den skal spille koncert. Og tilbage i USA sidder et udviklingshold på ti mand.

02:04 VIDEO: Moesgaard Museum hyrede i juli en robot til at tegne bronzealder-soltegn på arealet udenfor Moesgaard Museum. Luk video

Skubber til folks musikalske horisont

Til dagligt bor robotten Shimon på Georgia Institute of Technology i USA, hvor han indgår i større forskningsprojekter, når han ikke rejser rundt i verden og spiller.

Læs også Fedt! Fantastisk, at du ringer og siger sådan til mig!

Når robotten giver koncert sammen med Aarhus Jazz Orchestra, kan publikum se frem til at opleve, hvordan komponisterne har udviklet og anvender et visuelt og analogt nodesystem, der illustrerer de informationsflow, der præger både den menneskelige og kunstige intelligens.

Vi håber, at folk går derfra med en fantastisk musikalsk oplevelse, der bevæger folk og skubber til deres musikalske horisont. Anders Ørbæk, kunstnerisk ansvarlig hos Aarhus Jazz Orchestra

- Vi håber, at folk går derfra med en fantastisk musikalsk oplevelse, der bevæger folk og skubber til deres musikalske horisont. Og hvis man nu er lidt bange for robotter, håber vi, at man går hjem og føler sig lidt mere tryg, siger Anders Ørbæk, kunstnerisk ansvarlig hos Aarhus Jazz Orchestra.

Læs også Børn mistede deres far: - Folk skal ikke være bange for at spørge

Koncerten finder sted den 30. september kl. 17.00 & 19.30 i Musikhuset Aarhus og er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, William Demants Fond og DJFBM.