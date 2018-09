Bevæget kaptajn: Svært at se at det kan blive til skib igen

- Der har ikke været meget omhu i operationen, fortæller Henrik Grønborg i telefonen fra Amsterdam.

Han står i havnen og ser på sit skib, Svartlöga, der efter en god uge på havets bund nu hænger i snore i en stor kran.

- Jernkonstruktionen er rykket, lønningen er knust, det er barske skader, fortæller han, der sammen med otte andre er kørt tilbage til Amsterdam for at følge bjergningen af træskibet, der 25. august sank på 20 meter vand.

Dykkere har været nede på havbunden og fået lagt tove rundt om skroget, men har ifølge Henrik Grønborg ikke først lagt et åg, der kunne fordele trykket.

- Det har givet konstruktionen nogle tæsk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I følge det hollandske maritime politi skyldes havariet en såkaldt faldvind, der på sekunder lagde skibet ned på siden.

Henrik Grønborg ombord på Svartlöga, da den gamle svenske ministryger stadig lå i træskibshavnen i Aarhus.

Skibet var 14 dage tidligere taget afsted fra Aarhus på et 15 måneders togt med både Caribien, Canada og Grønland på destinationslisten. En rejse som Henrik Grønborg havde drømt om og forberedt sig på i 12 år.

Svartlöga - Bygget i 1964 som en svensk minestryger og opkaldt efter en lille ø i den svenske skærgård.

- Fungerede under den kolde krig som overvågningsfartøj, især på jagt efter russiske ubåde.

- Bygget i træ og aluminium, så den ikke udløser magnetiske miner på havets bund

- Købt af Henrik Grønborg i 2005, og siden total ombygget bl.a. med master og moderne sikkerhedsudstyr.

- Stormasten på 26 meter er en hel træstamme fra Lindå Vesterskov ved Silkeborg og en af Danmarks største pælemaster.

- Drog 12. august ud på et 15 måneders togt med 11 mand ombord. Kæntrede 14 dage efter ud for Hollands kyst.

- Der var regnbyger og store bølger, så vi havde taget sejlet ned og var forberedte, men da et kæmpe vindpust rammer os ovenfra, når vi ikke at reagere, før skibet ligger ned. Vi når dog at ringe 112 og fortælle kystvagten, at vi er 11 mand, men ellers er det vores system, Epirb, der sender nødkaldet, helt som det skal, fortæller Henrik Grønborg til TV2 ØSTJYLLAND fra kajen i Amsterdam.

Seminarielektor Ella Jørgensen er kæreste med Henrik Grønborg og var blandt de bjergede besætningsmedlemmer. Hun havde forinden taget en række søfartskurser bl.a. et medicinkursus. Arkivfoto.

Han fortæller igen og igen, hvordan redningsaktionen takket være de indøvede sikkerhedsprocedurer foregik, som den skulle. Skibet lå på siden i ca. 20 minutter, inden det sank, på det tidspunkt var alle 11 mand kommet i redningsflåden, og linen til skibet var kappet. Efter en halv time kom den første helikopter, senere kom endnu en helikopter, et fly og seks redningsbåde.

Efter en halv time blev Svartlögas besætning reddet af Hollands kystvagt. Foto: Kustwacht Nederland

- Al vores grej fungerede efter hensigten, folk bevarer roen og hjælpes ad, siger Henrik Grønborg med taknemmelighed til TV2 ØSTJYLLAND.

Men skuffelsen, over at hans livsdrøm er knust, kan også høres på stemmen.

Den store mast på 26 meter er intakt, mens masten på 24 meter er knækket. Foto: Henrik Grønborg

Henrik Grønbog forudser også, at der venter ham en grim oplevelse, når han engang får adgang til at komme ind i sit skib.

- Alt kan lade sig gøre, men det vil være en stor udfordring at bringe skibet tilbage, så jeg ved ikke, hvordan det vil gå. Med så store skader vil forsikringssummen hurtig kunne få ben at gå på, funderer Henrik Gørnborg fra kajen i Amsterdam.

Gense programmet fra 2012, hvor Henrik Grønborg viser rundt på Svartlöga og fortæller om sin drøm om at rejse ud.