Bettina laver kugledyner i fritiden: - Min telefon kimer

Bettina Jensen syer kugledyner i fritiden, og hun mærker i den grad stigende efterspørgsel på de specielle dyner, der kan hjælpe børn med ADHD.

Efter TV2 ØSTJYLLAND tidligere på ugen satte fokus på, at det ikke var muligt at få ordineret en kugledyne til børn, før børnene var blevet tilbudt melatonin, har symaskinen nærmest ikke stået stille.

- Der har været ufatteligt mange henvendelser på dynerne, siger hun og uddyber:

- Det er på Messenger og på sms samtidig med, at min private telefon kimer.

Bettina Jensen bruger kugler fra gamle deodoranter til dynerne. I alt skal der 1000 kugler i én dyne.

Melatonin skal gives først

En af de børn, der har problemer med at sove uden en kugledyne, er Jens Aaby på ni år, der lider af svær ADHD.

Lidelsen gør blandt andet, at Jens' mor kan bruge tre timer på at få ham til at sove om aftenen. Når han er faldet i søvn, sover han dårligt, fordi han har uro i kroppen, og når han sover dårligt, er han mere eller mindre umulig næste dag.

Men familien Aaby kan ikke få bevilget en dyne af kommunen eller regionen, før de kan sætte to streger under, at de også har givet deres søn melatonin.

Det har blandt andet mødt kritik fra Jakob Paludan, der er ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midtjylland.

- Denne medicin kender vi som en type, der som oftest ikke har mange bivirkninger, men der findes børn og unge, der har bivirkninger. Vi er heller ikke helt bekendt med langtidseffekterne af behandlingen, har han tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal lave så mange dyner som muligt

I øjeblikket siger loven, at dynen ikke må tilbydes som det første.

Derfor tager mange fat i Bettina Jensen for at få hjælp til en dyne uden om systemet.

Men det tager omkring fem timer at sy en dyne. Bettina Jensen kan derfor ikke nå at lave dyner til alle, der har brug for en.

Til gengæld får hun meget positiv respons på de kugledyner, som hun leverer.

Blandt andet har hun fået et takkebrev tilsendt, hvor der står skrevet: ’Du skal have kæmpe tak for dét, du har gjort for vores familie.’

- Det varmer mig. Det bliver jeg rigtig glad for. Og det bekræfter mig i, at det jeg gør, er det rigtige. Jeg skal bare have så mange dyner ud som muligt, siger hun.