Bettina laver dyner ud af gamle deodoranter

Det er nok de færreste, der har forestillet sig, at en gammel, tør roll-on deodorant kan hjælpe et barn med ADHD.

Men det har Bettina Jensen fra Galten sørget for, at de kan.

Bettina Jensen laver helt frivilligt kugledyner ud af gamle roll-on deodoranter og giver dem til familier, der har fået afslag af kommunen på at få en ægte kugledyne.

Det gør mig så glad, at der faktisk er nogen, der har brug for en. Bettina Jensen, Stifter af Kugledynehjælpen

- Jeg har nogle venner med diagnosebørn, og jeg ved, hvor utrolig stor en forskel, de her dyner gør for dem. Det gør mig så glad, at der faktisk er nogen, der har brug for en, siger Bettina Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bettina Jensen syer dynerne ud af dynebetræk hjemme i sin stue i Galten.

Kugledynerne bliver brugt til børn med diagnoser, som for eksempel ADHD, og de fungerer på den måde, at de former sig efter kroppen og hjælper med en roligere nattesøvn.

Fra 10.000 kr. til gratis

Priserne på en ægte kugledyne ligger normalt mellem 2.000 og10.000 kroner, men Bettina Jensen giver sine væk helt gratis.

- Ved de rigtige kugledyner kommer der nogle specialister ud og sørger for, at den vejer det helt rigtige. Men det gør vi ikke, og derfor er det her kun en nøddyne, og det skal man ikke give noget, siger Bettina Jensen.

Bettina Jensen har stuen fyldt med kugler.

Der skal bruges 1000 tomme deo-kugler til hver dyne, og en del af dem kommer fra frivillige, der har doneret deres gamle deo gennem Facebook-siden Kugledynehjælpen, som 8000 personer på nuværende tidspunkt har liket.

Bettina Jensen kan kun opfordre endnu flere til at sponsorere deres deo til hende i stedet for til skraldespanden:

- Kom her forbi og vid, at den bliver brugt til noget godt, i stedet for at smide den ud, og den bare bliver til affald, siger Bettina Jensen.

