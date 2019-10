Bettina frygter for sin datters fremtid: Kommune vil spare på de svageste børn

Bettina Neess er mor til 13-årige Frida.

Frida lider af generel udviklingsforsinkelse og har en mentalretardering. Selvom datteren har ramt teenageårene, kæmper hun stadig med at lære at skrive sit eget navn.

Jeg får fornemmelsen af, at mit handicappede barn er sådan et andenrangs barn, som ikke er værd at investere i. Bettina Neess, mor til Frida.

Derfor har hun brug for meget opmærksomhed og en helt særlig pædagogik, når hun skal undervises i skolen.

Tingene skal gentages mange gange, og hun går derfor på specialskole i en klasse med meget få elever.

Men sådan bliver Fridas hverdag måske ikke ved med at se ud.

Randers Kommune vil nemlig spare 38 millioner kroner på specialskolerne. I hvert fald hvis politikerne vedtager embedsmændenes nedskæringsplan.

Det skaber bekymringer blandt forældre til børn med handicap og diagnoser, heriblandt Bettina Neess.

Hvis kommunens millionbesparelser går igennem, vil det have store konsekvenser for Fridas hverdag.

- Vi vil komme i en helt desperat situation, hvor man som forælder tænker, om man overhovedet kan sende sit barn hen i det skoletilbud, siger Fridas mor, Bettina Neess til TV2 ØSTJYLLAND.

Randers Kommune står foran store besparelser, og alene i 2020 skal der findes 41 millioner kroner. Besparelser, der går værst udover specialskoleområdet og de ældre.

Protest mod besparelserne

Frida er ikke den eneste, der vil lide under besparelser på området. Derfor samles flere forældre tirsdag aften til protestmøde i Fritidscentret i Randers.

De frygter ligesom Bettina Neess, at besparelserne går ud over undervisningens kvalitet, og at det vil påvirke deres børns liv i fremtiden.

- Det er helt afgørende for livskvaliteten, at man kan skrive en indkøbsseddel, læse en busplan, læse tilbudsavisen og regne ud, hvor mange penge, man har i pungen. Jeg ved ikke, hvordan Frida skal tackle livet, hvis ikke hun lærer det skolefaglige, siger hun.

Derfor har snakken om besparelser gjort indtryk på Bettina Neess og resten af familien fra Randers.

- Som forælder bliver man rigtig trist på sin families og sit barns vegne. Jeg får fornemmelsen af, at mit handicappede barn er sådan et andenrangs barn, som ikke er værd at investere i. Frida har også et liv at leve. Det gør mig trist, at man vælger at nedprioritere det, siger hun.

Besparelserne kan måske betyde, at nogle af børnene med specielle behov, vil blive placeret i en ganske almindelig folkeskoleklasse i stedet for det vante specialtilbud. Hvis det skulle ske for Frida, vil det kræve noget helt særligt af underviseren, mener Bettina Neess.

- Hvis læren kan tegn til tale og sikre, at der kun er fire andre børn i klassen, og hvis læren har tid til at gennemgå materialet med Frida 1005 gange, så er det da muligt, at hun ville kunne gå i en almindelig folkeskoleklasse. Men det er ikke de rammer, jeg ser i folkeskolen, siger hun.

Der er sparet nok

Det nye forslag om besparelser kommer i kølvandet af, at mange millioner i forvejen er taget fra området.

I starten af 2019 blev der også skåret med sparekniven, og det betød blandt andet færre ansatte på Firkløverskolen.

Det havde store konsekvenser for mange børn. Blandt andet Mette Kirch Jørgensens søn, Daniel.

- Efter besparelserne oplever vi, at han prikker sig i selv armen med spidse blyanter i skolen. Han skriver til mig, at han vil dø, og at han vil hentes med det samme, siger Mette Kirch Jørgensen.

Derfor var hun også meget chokeret, da hun fandt ud af, at der igen er tale om millionbesparelser på området.

Mette Kirch Jørgensen frygter, hvad besparelser på specialskoleområdet kan få af konsekvenser for børnene.

- Jeg blev fysisk dårlig, da jeg læste at Randers Kommune vil spare 38 millioner kroner på de eneste to specialskoler, vi har i kommunen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Mette Kirch Jørgensen vil hendes søn ikke længere kunne gå i skole, hvis kommunen vælger at spare yderligere på området.

Næsten hver dag er det ifølge Mette Kirch Jørgensen en kamp at få Daniel i skole, efter der er skåret i antallet af hænder, der kan tage sig af ham.

Jeg frygter for mit barns fremtid. Jeg frygter for andre børns fremtid. Konsekvensen er, at en masse børn vil gå tabt. Mette Kirch Jørgensen, mor til Daniel.

- Jeg frygter for mit barns fremtid. Jeg frygter for andre børns fremtid. Konsekvensen er, at en masse børn vil gå tabt. Hvis de ikke kan klare at få undervisning, så får de ikke undervisning. De bliver ikke socialiseret, men skal sidde hjemme ved deres forældre og få det værre og værre, siger hun.

Specialskoleområdet er bare ét af de steder, som Randers Kommune overvejer at spare på. I alt skal kommunen spare 305 millioner kroner over en fireårig periode. Allerede i 2020 skal der findes 41 millioner kroner.

Det vides endnu ikke, hvornår forældrene får at vide, om besparelserne bliver en realitet.