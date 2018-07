Betonklodser afblæser turisme-katastrofe: Hjejlen sejler også i år

Som TV2 ØSTJYLLAND fredag kunne berette, har den manglende nedbør siden maj - blandt meget andet, fristes man til at sige - gjort, at vandstanden i Gudenå i Silkeborg har været faretruende lav.

Som en konsekvens har Silkeborg Kommune ikke kunnet overholde de gældende regulativer i forhold til, hvor høj vandstanden i Gudenå skal være. Samtidig, og med turismebriller endnu værre, har hjejlebådene været tæt på at gå på grund.

Læs også Silkeborg tæt på katastrofe - nu smider man betonklodser i Gudenå

Derfor valgte kommunen fredag morgen at sænke fem gule betonklodser med en samlet vægt på 2,5 ton ned i fiskepassagen for at bremse vandet.

Klodserne er cirka 40 cm høje, og idéen er, at de skal bremse vandet og give lidt højere vandstand.

Vandstanden er steget

Mandag kan TV2 ØSTJYLLAND bringe den gode nyhed, at det atypiske tiltag har virket efter hensigten.

- Vi er kommet meget tæt på normal vandstand. Vandstanden er kommet rigtig, rigtig flot op, siger Thomas Klostergaard, der er direktør for Hjejleselskabet, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det har vist sig at være en super god løsning. Det kan virke som en lidt sjov løsning med gule betonklodser, men der er nogle i kommunens tekniske afdeling, der har tænkt sig om.

Nu kan vi sejle, som vi altid har gjort. Thomas Klostergaard, direktør, Hjejleselskabet

Vandstanden har hævet sig omkring 10 centimeter, og det betyder, at Hjejlen, som den har gjort hvert år i 157 år, også sejler i år.

- Den udfordring, som måske ville komme i løbet af et par uger, er afværget. Nu kan vi sejle, som vi altid har gjort, siger Thomas Klostergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Hver af de gule betonklodser i fiskepassagen i Silkeborg vejer 500 kilo. Foto: Silkeborg Kommune

2500 gæster hver dag

Betonklodserne er en midlertidig løsning på et akut problem.

- Det vil være en katastrofe, hvis Hjejlen ikke kan sejle i højsæsonen. Vandstanden er et kæmpe problem, der betyder utrolig meget for turismen og hjejleselskabet lige nu, lød det fredag fra Flemming Heiberg, der er næstformand i miljø- og klimaudvalget i Silkeborg Kommune.

Hjejlebådene har omkring 2500 gæster om dagen på nuværende tidspunkt.

- I højsæsonen kommer hovedparten af vores gæster langvejs fra, så det er 2500 mennesker, der også kommer rundt til byens butikker, caféer og hoteller. Det ville have en ret stor konsekvens for området, hvis vi ikke kunne sejle, sagde Thomas Klostergaard fredag til TV2 ØSTJYLLAND.

Vandstanden i Gudenåen har været så lav, at det yderste af skovhjulet på Hjejlen for nylig ramte en af de cykler, der med jævne mellemrum befinder sig på bunden af Gudenå.

Normalt slås Silkeborg Kommune med forhøjet vandstand i Gudenå, så det er en lidt speciel situation, at vandstanden har været for lav. Foto: Flemming Heiberg