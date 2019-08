Betjente deltog i gaderæs – nu langer deres chef ud efter dem

Publikum og Facebook-brugerne jubler over Østjyllands Politis ageren ved gårsdagens gaderæs i Randers. Her kørte to patruljebiler om kap på banen, men de roses ikke af deres chef.

Det er ikke politiets opgave at deltage i den slags arrangementer, og jeg synes, det tegner et uheldigt billede af politiet. Klaus Arboe Rasmussen, Østjyllands Politi

Tværtimod tager ledelsen afstand fra patruljebilernes gaderæs.

- Det er ikke politiets opgave at deltage i den slags arrangementer, og jeg synes, det tegner et uheldigt billede af politiet. Nu er vi i gang med at undersøge, hvordan det er sket, og vi vil indskærpe over for vores medarbejdere, at det ikke er den måde, vi skal prioritere vores ressourcer på, siger chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi ønsker pt ikke at kommentere sagen yderligere, men tidligere har TV2 ØSTJYLLAND talt med tilskuere til ræset, som er af en anden opfattelse end politiledelsen.

Kom som et chok

- Det kom totalt som et chok. Jeg var færdig af grin, siger Teddy René Hansen fra Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er meget dårligt lys på politiet, men det her var et humoristisk indslag, og folk synes, det var fedt. Teddy René Hansen, tilskuer, Randers

Og han var ikke alene om at være begejstret.

- Folk grinede og klappede og hujede og piftede af dem. Den havde de ikke set komme. Jeg tror også, at betjentene har haft en god griner ud af det, siger Teddy René Hansen og tilføjer:

- Der er meget dårligt lys på politiet, men det her var et humoristisk indslag, og folk synes, det var fedt.

Var deres egen idé

Det var betjentenes egen idé at deltage i løbet, fortæller Jesper Mølgaard, der er bestyrelsesmedlem og presseansvarlig for Striben Randers, der i samarbejde med Randers Kommune står bag de lovlige gaderæs i Randers.

Løbet lørdag var nummer fire ud af fem i år, og det er første gang nogensinde, at politiet kører med.

- Ved hvert løb, fordi der møder så mange mennesker op, er politiet altid ude og køre en runde for at se, om der sker noget, der ikke skulle ske. Og den her gang spurgte de bare, om det ikke kunne være sjovt, hvis de kørte en lille tur ned igennem banen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Skaber bedre omdømme

Politiet kørte ikke decideret ræs, men omkring 110 km/t med fuld knald på blinklys og sirener. Og deres deltagelse modtager altså stor ros fra både publikum og arrangører.

- Der er kæmpe respekt fra vores side af - for at give publikum et lidt mildere syn på politiet. Der bliver jo ikke altid se godt til folk, der kører gaderæs. Men de kommer ikke bare ud og er sure over, at folk larmer lidt, siger Jesper Mølgaard.

Han vil skyde på, at 98 procent af dem, der var til stede, var positive over for politiets deltagelse.

- At politiet gør, som de gør, og skaber den relation mellem gaderæs og politiet. Det synes, de bare er fedt.

Politiet har aldrig deltaget i et af Stribens løb før, men det har til gengæld samaritterne og ambulancerne.