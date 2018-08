Betjent på ferie anholdt indbrudstyv

Hvad der skulle have været en helt almindelig feriedag i Århus midtby med familien, blev for en kvindelig betjent til en arbejdsdag i den civile beklædning. Da hun torsdag formiddag måtte foretage en civil anholdelse af en indbrudstyv i Grønnegade.

Den kvindelige betjent har nogle helt særlige beføjelser til at foretage en anholdelse, selvom hun ikke var på arbejde.

- I det øjeblik hun fortæller, at hun er fra politiet, så tager hun billedligt talt sin uniform på, og så har hun nøjagtigt de samme beføjelser, som hvis hun var på arbejde, fortæller Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Instinktet holdt stik

Den kvindelige betjent havde opfanget en mistænkelig adfærd hos en mand, som gik rundt med en rød bushammer i hånden, samt tog i forskellige døre op og ned ad Grønnegade i Århus. Betjenten valgte herefter at følge efter manden ind i en gård, hvor hendes instinkt viste sig at være intakt.

- Her kommer manden ud fra et skur, hvor han har stjålet noget værktøj, og der vælger betjenten at anholde ham, og ender med at lægge ham ned på asfalten, fordi han forsøger at slippe væk, beretter Jakob Christiansen.

Betjenten som er fra Midt- og Vestjyllands Politi tilkaldte omgående sine kolleger fra Østjyllands Politi, som inden for få minutter kom hende til undsætning.

- Da de øvrige betjente ankom, blev manden meget aggressiv, og han vil også blive sigtet for at true og fornærme embedsmænd i funktion, siger Jakob Christiansen.

Alle kan anholde civilt

En civil anholdelse kan foretages af alle borgere, såfremt man griber personen på fersk gerning, så har man altid ret til at tilbageholde en person, indtil politiet ankommer:

- Det er vigtigt, at man straks tilkalder politiet, og at man ikke benytter voldsom magt, men kun den nødvendige magt, der skal til for at tilbageholde gerningsmanden, fortæller Jakob Christiansen.