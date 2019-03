Besparelser ser ud til at ramme ældre: - Der bliver bål og brand

Formanden for Omsorgsudvalget i Randers Kommune besøgte torsdag Tryghedshotellet i byen. Det er et slags pitstop for ældre mellem hospitalet og hjemmet.

37 millioner kroner skal spares i kommunen på henover de næste tre år, og centre som Tryghedshotellet på omsorgsområdet kan blive de store tabere i de forhandlinger.

Jeg er godt nok ked af, at man igen begynder at snakke om økonomien. At man en gang til vil til at skabe uro hos de ældre beboere. Lisbeth Kusk, medlem af Ældresagen, Havndal

- Jeg kan ikke på forhånd udelukke noget som helst. Vi går ind til nogle budgetdrøftelser, hvor alt er i spil. Men om det bliver det ene eller det andet, kan jeg udtale mig om på nuværende tidspunkt, siger Fatma Cetinkaya (S), der formand for Omsorgsudvalget i Randers Kommune.

Ældrecentret i Havndal er knap overlevet sidste krise, før økonomien igen knaser.

For blot en måned siden var ældrecentret i Havndal lukningstruet, men der lykkedes det at overleve, men med dagens nyhed om nye millionbesparelser er frygten vendt retur blandt de ældre i Havndal.

- Jeg er godt nok ked af, at man igen begynder at snakke om økonomien. At man en gang til vil til at skabe uro hos de ældre beboere. Jeg synes, det er uartigt. Det er de ældres sidste hjem herude, siger Lisbeth Kusk, der er medlem af Ældresagen i Havndal.

Klar til kamp

De første overvejelser, om hvem, hvor og hvordan sparekniven skal skære begyndte så småt torsdag.

Ifølge Fatma Cetinkaya er fremtiden usikker for ældrecentrene i kommunen.

- Det er desværre den situation, vi står i generelt i vores kommune, siger Fatma Cetinkaya (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog først den 28. marts, at de hårde forhandlinger, der skal afgøre de ældres fremtid, for alvor starter.

Og hvis kommunen til den tid endnu en gang overvejer at spare i Havndal, er de klar til kamp igen.

- Så bliver der bål og brand herude. Så kommer vi på barrikader, det er helt sikkert, siger Lisbeth Kusk til TV2 ØSTJYLLAND.

Der lægges op til, at der i 2020 skal spares 20 millioner kroner inden for omsorgsområdet. I 2021 lyder besparelsen på cirka 10 millioner, mens tallet i 2022 lyder på syv millioner kroner. Det giver den samlede besparelse på 37 millioner kroner.