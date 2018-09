Besparelser rammer hårdt: - Min mand ryger ned i et hul

Torsdag blev der indgået budgetaftale i Norddjurs Kommune.

Og det blev en budgetaftale, som får store konsekvenser. Kommunen skal spare 115 millioner kroner om året de kommende fire år.

Skatteprocenten bliver hævet med 1,3 procent. Derudover er der besparelser, som rammer bredt. Blandt andet på ældreområdet, der alene i 2019 skal beskæres med 21, 5 millioner kroner.

Det betyder blandt andet lukning af åbne aktivitets- og cafétilbud og reduktion i tilbuddet om forebyggende træning. Rengøring i ældres hjem bliver fremover tilbudt hver tredje uge i stedet for som i dag, hvor det er hver anden uge. Og den generelle normering på plejecentrene og i hjemmeplejen reduceres med 10 procent.

I forligsteksten står der blandt andet: ’En reduceret indsats vil skade den forebyggende indsats overfor ældre og aftalepartierne ønsker et veldrevet ældreområde tilbage på det nuværende serviceniveau så hurtigt, som økonomien tillader det.’

Besparelser rammer hårdt

En af dem, der kan blive hårdt ramt af de store besparelser er Niels Åkesson fra Auning.

For seks år siden blev han ramt af en hjerneblødning, der lænkede ham til kørestolen. Men intens genoptræning har delvist fået ham tilbage på benene.

Han frugter konsekvenserne, hvis kommunens genoptræningstilbud bliver forringet.

For seks år siden blev Niels Åkesson fra Auning ramt af en hjerneblødning, der lænkede ham til en kørestol. Intens genoptræning har fået ham på benene.

- Bliver det afbrudt, vil det måske betyde, at jeg ikke kommer til at gå med den her stok, siger Niels Åkesson.

Det er den stik modsatte udvikling, som ellers er meningen med det tilbud, som Norddjurs Kommune i dag giver ham. Og det er et tilbud, som han hele tiden mærker effekten af.

- De prøver hele tiden at skubbe mig lidt længere for at se, hvor langt jeg kan komme, siger Niels Åkesson.

Nedsat selvhjulpenhed

Den udvikling bliver formentlig sat i stå med besparelserne. Det er godt for kommunens økonomi nu og her.

Men det er skidt på den lange bane, mener ekspert.

- Selvhjulpenheden bliver nedsat. Det betyder, at vi er nødt til at allokere nogle ressourcer til at varetage de ting, som de ikke selv kan, siger Claus Theilgaard Sevel, der er ekspert i Rehabilitering på VIA University College.

Netop det argument vægtede højt, da De Konservative valgte at stå udenfor budgetforliget. De mener, at besparelserne skulle være fundet andre steder.

- Vi ville lægge op til en mere effektivt drevet kommune end den, som vi ser i øjeblikket. Vi ville have fundet nogle effektiviseringsgevinster på andre områder i kommunen, siger Benny Hammer (K), der er viceborgmester i Norddjurs kommune.

Skal bare holde skruen i vandet

Hos Dansk Folkeparti, der er med i budgetforliget, erkender man, at planen vil koste kommunen dyrt på sigt. Der bare ikke andre løsninger på de aktuelle økonomiske trængsler.

Steen Jensen (DF) er byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Han erkender, at besparelserne i kommunen koster på lang sigt.

- Man kæmper for lige at holde skruen i vandet i et stykke tid. Velvidende om, at det på sigt kan koste. Det er den pris, som man betaler, når man er så fattig, som vi er her i vores del af Jylland, siger Steen Jensen (DF), der er byrådsmedlem i Norddjurs kommune.

Ryger ned i et hul

I Auning træner Niels Åkesson træner videre. Samtidig er både han og familien bekymrede for, hvordan det bliver, når kommunens træningstilbud forsvinder.

- Jeg får en mand, der ryger ned i et hul. Det gør man, når man får sådan nogle beskeder, siger Niels Åkessons hustru, Winnie Åkesson.

Budgettet bliver formelt vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde den 9. oktober 2019 i Norddjurs Kommune

