Besparelser i Norddjurs Kommune: - Det har været et alvorligt møde

Tirsdag aften var der møde i forskellige udvalg i Norddjurs Kommune. Her skulle det besluttes, hvilke områder, der rammes af besparelser. Voksen- og plejeudvalget er en af dem, der skal svinge sparekniven i forbindelse med de store besparelser i kommunen.

- Det har været et alvorligt møde. Heldigvis i en god tone blandt udvalgets medlemmer. Alle har taget det her meget alvorligt. Vi skal have styr på vores eget budget i Voksen- og Plejeudvalget. Vi skulle finde 6,9 millioner, ud af et budget på små 700 millioner, og det gør man ikke bare lige, siger formand for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller (S).

Sparekatalog med 13 forslag

Udvalget havde i sommeren sendt et sparekatalog med 13 forslag til høring. Heriblandt var både et varmtvandsbassin på Hedebo Centeret i Grenaa, og en indskrænkning af klippekortsordningen til debat.

- Et flertal har besluttet at lukke varmtvandsbassinet på Hedebo, der er alternative muligheder, men det kommer til at berøre en hel del borgere, og det er vi godt klar over. Vi kigger også på klippekortsordningen, den fjerner vi ikke totalt, men der bliver ændret på den. Ledsagerordningen har vi gjort besparelserne lidt mindre på, på ferieordningen har vi gjort den lidt mindre, siger Lars Møller.

Udvalget blev tirsdag aften enige om, at indstille i alt 11 af de 13 forslag til gennemførsel i oprindelig eller ændret form.

Debat om varmtvandsbassin

De fleste af forslagene blev vedtaget af et enigt byråd, men blandt andet lukningen af varmtvandsbassinet gav debat i udvalget.

Et flertal bestående af Lars Møller (S), Karoline Bergqvist (S) og Rikke Albæk Jørgensen endte dog med at stemme for lukningen.