Beruset mand fik fly til at nødlande i Aarhus

En 37-årig passager fra Litauen blev søndag nat sat af i Aarhus Lufthavn. Ryanair-flyet var på vej fra Dublin til Riga, og flyet måtte nødlande kl. 19.49 i Aarhus Lufthavn.

Ifølge Østjyllands Politi skabte manden uro.

- Manden skubbede til personalet og fulgte ikke anvisninger fra personalet ombord. Af sikkerhedsmæssige årsager valgte kaptajnen at nødlande i Aarhus Lufthavn, siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

En patrulje fra Østjyllands Politi måtte gå ombord på flyet for at anholde den berusede mand.

Større forsinkelse

Manden er nu sigtet for at forstyrre offentligheden, og han kan nu også se frem til et større erstatningskrav fra Ryanair. Episoden gav anledning til en større forsinkelse

Ifølge Ekstra Bladet var manden ombord på Ryanair-flyet FR1976. Flyet havde planlagt ankomst i Riga kl. 22.15 søndag aften, men det blev først kl. 23.24.

Manden er nu løsladt, og han må selv finde hjem.