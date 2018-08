Beredskabsinspektør om naturbrande: Det værste jeg har oplevet

Antallet af natur- og markbrande i Østjylland er steget markant denne sommer, viser tal fra Beredskabsstyrelsen. Det er noget, som kan mærkes hos de østjyske brandfolk.

Bruno Alexander har været ved brandvæsenet de seneste 19 år, og det er første gang, han har oplevet så voldsomme brande, som har været tilfældet denne sommer.

- Det her er den værste periode i den tid, jeg har været her med den tørke og alle de brande, vi kører til, siger Bruno Alexander, beredskabsinspektør, Beredskab og Sikkerhed, Randers, Favrskov og Djursland til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Bruno Alexander hænder det, at brandvæsenet må rykke ud til naturbrandene mere end en gang, selvom branden egentlig var slukket:

- Det sker, at vi kommer hjem i tre kvarter, og så bliver vi kaldt ud til den samme brand igen, fordi der er opstået noget et nyt sted på marken.

Beredskabsdirektøren i området, Kasper Sønderdahl, fortæller desuden, at der har været ualmindelig travlhed for brandvæsenet i juli måned:

- Vi har haft 50 procent forøgelse i forhold til opgaver sammenlignet med juli sidste år, og vi har haft en tidobling i antallet af markbrande, fortæller han.

Brande pr. kommune Maj-juli 2018 Maj-juli, 2013-2017 (gns.) Favrskov 12 3 Horsens 33 7 Norddjurs 37 5 Odder 9 2 Randers 29 11 Samsø 0 1 Silkeborg 32 7 Skanderborg 19 3 Syddjurs 34 4 Aarhus 79 19 Kilde: Beredskabsstyrelsen

En markbrand kan være svær at få under kontrol, særligt hvis det er en blæsende dag, hvor branden lettere kan sprede sig, oplyser Bruno Alexander, som også forklarer, hvad brandvæsenet er særligt opmærksomme på i denne tid:

- Markbrande er meget alvorlige, for de ligger tit op ad bygninger og gårde. Så det er et held, at der ikke sker noget med bygningerne. Så frygter vi, at der går menneskeliv til.

Løsningen på problemet med de mange natur- og markbrande vurderer Bruno Alexander til at være minimum 30 millimeter regn, som gerne skal komme over længere tid.

- Ellers skal man passe ekstra meget på både landmændene og alle vi andre, opfordrer han.

