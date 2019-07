Benny Ray viser Star Wars-figurer frem: - Jeg sælger ikke min Stormtrooper for en million

Normalt er det Elvis Presley, der hyldes på Memphis Mansion i Randers.

I øjeblikket må 'The King' dog tage til takke med en lidt mere tilbagetrukket rolle. Luke Skywalker, Chewbacca og alle de andre fiktive figurer fra Star Wars-universet har nemlig overtaget scenen i det store hus ud til Århusvej i Paderup.

Memphis Mansion danner ramme om en udstilling med sjældne Star Wars-samlerobjekter. Udstillingen afsluttes i denne weekend med et besøg af Ingvil Syntropis, der spiller Prinsesse Leia i Star Wars-filmen Rogue One.

Robotten R2-D2 er kommet til Randers.

Stor affektionsværdi

Det er manden bag science fiction-messen Sci-Fi-Con i Randers, Benny Ray, der udstiller sin personlige og komplette samling af rumskibe, gamle Star Wars-figurer og andre Star Wars-samlerobjekter.

Der har været alt for mange gode timer i dem, da jeg var barn, til at jeg vil sælge dem. Benny Ray, Star Wars-fan, Randers

For ham er Star Wars-universet en kæmpe lidenskab, og de gamle figurer er forbundet med så meget nostalgi, at han aldrig skiller sig af med dem.

- Min originale Stormtrooper var den allerførste Star Wars-figur, jeg fik. Den kunne jeg på ingen måde finde på at skille mig af med. Nogensinde. Selv ikke hvis der var nogen, der kom og tilbød mig en million, siger Benny Ray til TV2 ØSTJYLLAND.

- Affektionsværdien er alt for stor i disse figurer. Der har været alt for mange gode timer i dem, da jeg var barn, til at jeg vil sælge dem.

Foruden Star Wars-samleobjekterne kan gæsterne på Memphis Mansion opleve en udstilling med amerikansk Disney-kunst i samme kategori. Udstillingen fortsætter søndag fra klokken 10 til 18. Der er fri entré.

May the Force be with you!

Udstillingen på Memhis Mansion slutter søndag kl. 18.