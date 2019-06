Benny fik hjertestop - så gik hans landsby sammen om at hjælpe

Tre personer er faldet om med hjertestop i Kærby i løbet af nyere tid - ifølge indbyggernes hukommelse.

Den sidste er Benny Stikling, der bor i byen sammen med sin kone.

Benny Stikling føler sig taknemmelig over, at folk omkring trådte til og reddede hans liv.

- Jeg var den første, der valgte at dø og blive her. Det er man jo temmelig taknemmelig for, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var manden, der kom med hans brænde, der reddede hans liv sammen med ambulancefolkene og hans kone. Og nu kan resten af byen også gøre det, hvis det skulle ske igen, eller for en anden.

Jeg tror ikke, at man kan undervurdere, hvor vigtig sådan en er for tryghed. Benny Stikling, indbygger i Kærby

De 11 husstande er nemlig gået sammen om at købe en hjertestarter. De har skrabet 20.000 kroner sammen i fællesskab til at betale for maskinen. Og det betyder meget - særligt for Benny Stikling.

Hjertestarteren er kun tre minutter væk fra Benny Stikling. Det tog 12 minutter, før ambulancen kom frem til ham, da han fik hjertestop. Foto: Jeppe Olsen

Særligt sammenhold

Det er ikke usædvanligt, at den lille by uden byskilt bakker hinanden op. Der er nemlig ifølge beboerne et sammenhold ud over det sædvanlige i byen.

- Vi bor ikke oven i hinanden, men vi ses relativt meget - især vores børn, der cykler på kryds og tværs, siger Pil Maagaard.

Indimellem kommer der en kano sejlende fuld af børn, der gerne vil lege, men er blevet trætte af at cykle. Pil Maagaard, indbygger i Kærby

Husene ligger ikke side om side, og derfor cykler børnene nogle ti til femten kilometer for en legeaftale, og hvis de ikke orker det, sejler de i kano hen til hinanden.

- Indimellem kommer der en kano sejlende fuld af børn, der gerne vil lege, men er blevet trætte af at cykle, siger Pil Maagaard.

Der blev spist hjerteformede kager, da den nye hjertestarter blev indviet. Foto: Jeppe Olsen

Og Kærby er lige så meget et sted, hvor børn kan føle sig trygge. Det mener i hvert fald Eskild Aagaard Sørensen, der har fire.

- Vi havde et barn med herud, og de sidste tre er født hjemme i stuen. Så trygt kan man sige, at der er herude i Kærby, siger han og tilføjer, at de voksne har motionsklub, vinklub og spiseklub, og så hjælper de generelt hinanden med alt muligt ligesom med hjertestarteren.

