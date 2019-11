Bemærkelsesværdige fund præsenteres – mange er fundet af amatører

De senere år er danskerne blevet mere og mere interesserede i arkæologi. Det mærker de også på Museum Østjylland, hvor de mandag aften bød gæster indenfor, for at præsentere nogle af de bemærkelsesværdige fund, der er gjort i løbet af året.

Et af de fund, museet især sætter pris på, er et lerkar, som stammer fra tiden omkring Kristi fødsel. Det er fundet i Sønder Borup syd for Randers, og har formentlig været brugt i forbindelse med nogle ofringer og begravelsesritualer.

Lerkaret her et af de fund fra i år, som Museum Østjylland er særligt glade for.

Historien om lerkarret, er blot en ud af de mange historier, museet fortæller til de omkring 30 gæster mandag aften.

Læs også Absurd situation: Brandbiler og ambulancer blitzes under udrykning

- Vi vil rigtig gerne fortælle, hvad vi går og laver til dagligt, og fortælle nogle af de spændende historier, som vi finder ude i jorden. Som arkæologer er vi begejstret for de her fund, og det er de folk, der er mødt frem også, siger Benita Clemmensen, der er overinspektør på Museum Østjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Museet fortæller blandt andet lokale historier, som kommer fra Randers og Djursland.

Mette Norre bækgaard har endnu ikke ufndet en vaske ægte skat. Oftest finder hun knapper, mønter og teskeer.

Amatører finder fortidslevn

Det er bestemt ikke bare sludder for en sladder, at interessen for arkæologi er steget blandt danskerne. Fra 2013 til 2019 er antallet af danefæ, ædelt metal eller andre fund med historisk værd, der er indleveret til Nationalmuseet, nemlig tredoblet.

Mange af skattene er fundet af amatører med metaldetektorer. Én af dem er Mette Norre Bækgaard. Det sidste år har hun på daglig basis gået markerne omkring Ørsted tynd sammen med sin metaldetektor i håbet om at finde noget fra fortiden.

Læs også Guardians of Denmark vil patruljere i gaderne - men politikere vil ikke have dem

- Det er dejligt at komme ud i naturen, det er helt meditativt. Man slapper af og det er hyggeligt. Når vi er ude sammen, er der jo også noget fællesskab over det, siger Mette Norre Bækgaard, der er detektorfører, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mette Norre Bækgaard går dog ikke på jagt for at finde skatte, og det er nok heldigt nok. Det meste, det er blevet til er nemlig knapper, gamle teskeer, skospænder, bæltespænder, lidt mønter og ammunition.

Et af Mette Norre Bækgaard yndlingsfund er et fibel fra jernalderen.

Det er dog også lykkedes hende at fine et ganske fint og anderledes fund. Nemlig et dyreformet fibel fra jernalderen.

- Når man finder sådan noget, er man jo glad i en hel måned bagefter. Det er fantastisk og toppen af kransekagen, siger Mette Norre Bækgaard til TV2 ØSTJYLLAND.