Bekymret familiefar filmer andre trafikanter: - De kører hasarderet

Støj, farlige trafikale situationer og generel utryghed. Det oplever borgerne i Skægkær nord for Silkeborg oplever dagligt.

Efter Silkeborgmotorvejen åbnede, er der nemlig kommet meget mere trafik gennem landsbyen.

Det har efterhånden stået på i halvandet år, men der er stadig ikke fundet en løsning.

Derfor har en familiefar fra byen taget sagen i egen hånd og udstyret sin bil med et såkaldt dash-cam: Et lille kamera, der filmer trafikken gennem forruden 24 timer i døgnet.

- Det er ikke for at hænge nogen ud. Det er ren og skær for vores egen sikkerheds skyld, siger Tobias Thiim til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dette kamera, der filmer de andre trafikanter fra Tobias Thiims bil.

De fejer det bare væk

Med kameraet i bilen kan han dokumentere, når bilister kører for stærkt gennem byen. Han føler, at det er en nødvendighed, fordi der ikke bliver gjort noget fra politisk side.

- De fejer det bare væk. Der sker ikke noget og det gør mig usikker, siger Tobias Thiim.

Ifølge Tobias er det nødvendigt at finde en løsning, der kan få trafikanterne til at sænke farten.

- Jeg synes, de kører hasarderet. De kører alt for hurtigt, siger han.

Tobias Thiim er ikke den eneste, der ser problemer ved trafikken i byen.

- Vi har mærket store gener ved, at der er kommet mere trafik gennem byen om morgenen og om eftermiddagen, siger Tommy Bjerregaard, der er beboer i Skægkær.

Tobias Thiim mener, at løsningen kan være ret simpel, og at det ikke nødvendigvis behøver at være en omfartsvej, der skal lede bilister udenom byen.

- Jeg gad godt, at vi kunne få chikaner i hver ende af byen, så folk ville sætte farten ned, siger han.

Løsning på vej

Ifølge formanden for Plan- og vejudvalget i Silkeborg Kommune, Hans Okholm, er løsningen på vej.

- Vi vil etablere en lysregulering i Kellerup og lave hastighedsdæmpende foranstaltning på Resdal Bakke, som ligger lige uden for Skægkær, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Formanden så gerne, at man i stedet havde lavet en omfartsvej, men det kan ikke lade sig gøre.

- Det kan koste 50-60 millioner kroner og det har vi ikke på budgettet i kommunen. Så store vejomlægninger kan vi ikke håndtere lige nu, siger han.

Hans Okholm gør opmærksom på, at løsningen har været undervejs siden problemet opstod.

- Det har taget lang tid, for sådan er den politiske proces. Jeg kan godt forstå, at borgerne synes, at det har været svært at vente på, men det er sådan, den politiske virkelighed er, siger Hans Okholm.

Arbejdet med at få bilisterne til at sætte farten ned begynder ifølge Hans Okholm i efteråret.