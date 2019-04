Bekymrende undersøgelse: Regioner når ikke mål om mindre tvang

Færre indlagte i psykiatrien skal udsættes for tvang, men samlet set er regionerne stadig langt fra 2020-mål, og det vurderes ikke at være realistisk at nå målene.

Sådan lyder konklusionen fra Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2018 om tvang i psykiatrien. Centerchef Helene Probst er især bekymret over, at det står forskelligt til fra region til region.

- Vi kan se, at der er regionale variationer, og vi ved også, at de regionale variationer dækker over variationer mellem afdelinger.

Tal fra Sundhedsstyrelsens årsrapport viser, at Region Midtjylland er den af de fem regioner, der stadig har størst andel af antallet af bæltefikseringer mod indlagte.

- Det er vi selvfølgelig meget bekymrede over, og derfor vil vi holde fast i et meget stærkt fokus på det her område, siger Helene Probst.

Størst andel bæltefikseringer i Midtjylland

I 2018 var det 6,8 procent af de indlagte i Region Midtjylland, der blev udsat for bæltefikseringer. Målet for 2020 ligger på 4,6 procent.

Dog er antallet af bæltefikseringer nedbragt fra året før, hvor hele 8,7 procent af de indlagte måtte spændes fast under deres indlæggelse.

Region Hovedstaden og Region Syddanmark er tættest på at nå målet om at halvere brugen af bæltefikseringer og mindske den samlede brug af tvang frem mod 2020.

Men i Region Syddanmark er brugen af næsten alle former for tvang steget fra 2017 til 2018, oplyser styrelsen.

Sundhedsstyrelsen peger også på, Region Sjælland har haft en "bekymrende" stigning i bæltefikseringer det seneste år, og i Region Nordjylland er brugen af flere former for tvang steget - det gælder også den samlede brug af tvang.

Region Midtjylland Andel af indlagte i psykiatrien der bæltefikseres: * 2014: 8,0 procent. * 2017: 8,7 procent. * 2018: 6,8 procent. * 2020-mål: 4,6 procent. Total antal bæltefikseringer over 48 timer: * 2014: 150. * 2017: 125. * 2018: 90. * 2020-mål: 88. Kilde: Sundhedsstyrelsens rapport over brugen af tvang i psykiatrien.

Tallene for 2018 viser desuden, at færre børn og unge udsættes for tvang, men der er stadig for mange, konkluderer styrelsen.

Målet for 2020 er blandt andet, at brugen af bæltefiksering skal være halveret i forhold til 2011-2013. Det svarer på landsplan til, at højst 3,9 procent af de indlagte i 2020 bliver bæltefikseret. I 2018 var andelen dog på 5,1 procent.

Sundhedsstyrelsen skønner, at målene for 2020 overordnet set ikke kan nås.

- Det ser ud som om, at Region Hovedstaden kan komme i mål. Måske kan Region Syddanmark også komme i mål med hensyn til at andelen af bæltefikseringer, men de har haft en stigning i 2018, og de skal have vendt den udvikling.

- De andre regioner ligger stadig højt i forhold til målet, og vi vurderer ikke, at de når det, siger Helene Probst.

Helene Probst fortæller, at styrelsen ikke ser tegn på, at bæltefiksering blot erstattes af akut beroligende medicin.

- Vi ser afdelinger, der både formår at nedbringe antallet af bæltefikseringer og akut beroligende medicin, siger hun.

Fra 2014 til 2017 faldt brugen af bæltefiksering i Region Syddanmark.

Men sidste år steg brugen, så 5,2 procent af de indlagte blev bæltefikseret mod 4,8 procent året før. Målet for 2020 er maksimalt 4,3 procent.

Anders Meinert Pedersen, der er lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, forklarer, at et lille antal yngre selvskadende kvinder har haft betydning for, at brugen steg. Og det blev man opmærksom på.

- Det blev heldigvis løst i løbet af 2018, siger han og tilføjer:

- Allerede her i starten af 2019 ligger vi igen under det niveau, som vi havde for et år siden. Så vi er stadig på den helt rigtige vej i forhold til halveringen af tvang i Region Syddanmark, siger han.