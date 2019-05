Bekymrede og berørte ansatte på AUH - og dagens fyringer er kun starten

- Der vil helt sikkert være andre personaler, som man skal finde andre stillinger til eller afskedige.

Meldingen fra lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Claus Thomsen, er ikke til at tage fejl af.

Flere medarbejdere på hospitalet vil blive afskediget i den nærmeste fremtid.

Læs også I dag vil mange ansatte på hospital få et rigtig kedeligt prik

Afskedigelserne er et resultat af de massive besparelser, der har ramt det såkaldte supersygehus. Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner kroner i år.

Samtidig er det kommet frem, at flytningen til Skejby har samlet har været én milliard kroner dyrere end forventet.

Mandag har været en følelsesladet dag for afdelingsleder og overradiograf Morten Kamp Ditlev. Han har været med til at give 22 medarbejdere en hård melding.

Gået kede af det hjem

Ledelsen på hospitalet bruger udtrykket omplaceringssamtale. Det betyder, at man i første omgang vil forsøge at finde et job til dem, der er blevet prikket på skulderen. Det kan være på hospitalet eller i regionen. Men i sidste ende er der tale om afskedigelse efter almindelige vilkår.

Læs også Hospitalsmedarbejder bryder sammen: Besparelserne giver mig søvnløse nætter

Mandag mellem klokken 8.30 og 10 om formiddagen fik 22 medarbejdere på afdelingen Røntgen og Skanning en mail om, at de er udpeget til omplacering eller afskedigelse.

- De har været meget berørte. Nogle har valgt at blive her, andre er gået kede af det hjem fra arbejde. Jeg er selv berørt og bekymret i forhold til den proces, vi har været igennem, siger afdelingsleder og overradiograf Morten Kamp Ditlev til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Flere partier: Staten bør hjælpe med at betale hospitals store regning

"Ulykkelig"

Ledende overlæge på Røntgen og Scanning, Vibeke Fink-Jensen, har vidst, at denne dag ville komme, gennem et stykke tid.

- På den måde er det ikke nogen overraskelse for os. Men det er svært, og det berører os rigtig meget. Lige nu tænker jeg mest på mine medarbejdere, der skal til omplaceringssamtale, og så skal vi se på de medarbejdere, der er tilbage, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi skal trække i arbejdstøjet, lyder det fra overlæge Vibeke Fink-Jensen.

Hospitalets lægefaglige direktør kalder situationen for de medarbejdere, der skal til omplaceringssamtale, for 'ulykkelig'. Han medgiver også, at det er en utaknemlig tjans for afdelingsledelsen på Røntgen og Scanning.

- Det er mennesker, man kender. Men det er jo en opgave, der skal løses, fordi vi har krav om effektivisering i forbindelse med, at vi er flyttet, siger Claus Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiker om millionbesparelser: - Hospitalet skal have en afdragsordning

Afdelingerne på Aarhus Universitetshospital, Skejby skal nu til "lave processer af forskellig art", som Claus Thomsen udtrykker det.

Det betyder, at der skal spares, og at det vil komme til at koste flere medarbejdere deres job.

Der er omplaceringssamtale i afdelingen Røntgen og Skanning næste uge.

Der vil komme flere afskedigelser, lyder det fra lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Claus Thomsen.