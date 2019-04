Bekymrede læger slår alarm: Vi kan ikke levere den optimale kvalitet

I sidste uge kom det frem, at Aarhus Universitetshospital skal spare 325 millioner kroner ud af deres samlede budget på 7,1 milliarder kroner, fordi sammensmeltning af de fire tidligere hospitalsafdelinger til én stort i Skejby blev dyrere end forventet.

Det er gået over gevind, og vi kommer ikke til at kunne levere den kvalitet, vi er kendt for. Sven Felsby, Aarhus Universitetshospital

Sygehusdirektøren Poul Blåbjerg fortalte i sidste uge, at spareplanen vil ramme de langt de fleste afdelinger på Aarhus Universitetshospital.

- Der er ingen på hospitalet, som ikke bliver påvirket. Når der skal findes over 300 mio. kr., er det uundgåeligt, sagde Poul Blåbjerg, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital til TV2 ØSTJYLLAND.

Den melding har nu skabt stor uro blandt lægerne på Aarhus Universitetshospital. De har derfor sendt et brev til hospitalsledelsen og Regionsrådet, hvor de udtrykker deres bekymring.

- Det store problem er, at man har et kæmpe anlægsunderskud, og det forsøger man nu at lægge ind under driften. Det er gået over gevind, og vi kommer ikke til at kunne levere den kvalitet, vi er kendt for, siger Sven Felsby, der er tillidsrepræsentant for overlægerne på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at det går ud over kvaliteten, at stort set al personale på hospitalet er presset. I sidste uge fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at sygeplejerske Julie Vikkelsø Lerke frygter for den kommende sparerunde, fordi hun allerede har så presset en arbejdsdag, at hun knap har tid til at gå på toilet eller spise frokost.

- Det går allerede nu udover kvaliteten af vores sygepleje, fordi vi ikke når at gå i dybden med vores pleje af patienterne, det har vi simpelthen ikke tid til, sagde Julie Vikkelsø Lerke, sygeplejerske på Lungesygdomme Sengeafsnit på Aarhus Universitetshospital, i sidste uge til TV2 ØSTJYLLAND.

Den holdning deler tillidsrepræsentanten på universitetshospitalet.

- Det går ud over, hvad vi synes, er fedt for patienter og medarbejdere, og nu har vi det resultat, at vi skal arbejde for færre penge for at komopensere en kulsejling i byggestyringsøkonomi, siger Sven Felsby.

I brevet beskriver lægerne blandt andet, hvordan de frygter, at besparelserne vil medføre, at personalet flygter til andre arbejdspladser i landet, at hospitalet vil tabe ekspertise og at dagligdagen på hospitalsgangene i højere grad vil blive præget af konflikter.

'Lige nu rækker fantasien ikke til, hvor vi kan skære. Skal vi fjerne de almindelige funktioner eller de højtspecialiserede? Fjerner vi basisfunktionerne, må Aarhusborgerne vænne sig til at mange behandlinger i fremtiden foregår langt væk fra deres hjem. Samtidigt får vi udfordringer i forhold til uddannelse af den kommende

generation af læger og andet sundhedspersonale.' Sådan står der blandt andet i brevet.

