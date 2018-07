Bekymrede forældre - 18-årige Holger forsvundet i otte måneder

Politiet kan stadig ikke finde Holger.

Han forsvandt sidste år den 26. oktober fra en adresse i Aarhus, og siden da har politiet ikke hørt eller set noget til ham.

Læs også Familie mister to hunde under indbrud: Nu er den ene fundet død

- Vi fik oplysninger kort efter, han forsvandt. Men siden da har vi ikke for noget tegn fra ham, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Oplysningerne gik dengang på, at han var taget til København og muligvis havde planer om at rejse til Sverige.

Læs også Politiet har fået fire nye spor efter 17-årige Holger

- Vi har en formodning om, at han er gået af egen fri vilje, og at han frivilligt er gået under jorden, siger Jakob Christiansen.

Efterlysning: Vi leder stadig efter nu 18-årige Holger, der forsvandt fra en adresse i Aarhus i oktober sidste år. Hans forældre er meget bekymrede. Ring 114, hvis du ser ham eller har oplysninger om ham. #politidk https://t.co/2yMcjIJ7bn pic.twitter.com/zkpm3MwPaj — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 13, 2018

Om han har gjort alvor af planerne om at tage til Sverige, ved Østjyllands Politi ikke noget om.

- Vi står desværre lige nu på rimelig bar bund, så derfor er alle oplysninger kærkommen, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Har du set eller hørt noget i sagen om Holger. Så hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.

Nu står forældrene tilbage og er stadig meget bekymrede.

Tips fra borgere betyder alt

I en sådan sag er tips fra borgerne voldsomt vigtige, lyder det fra politiet.

- Lige nu har vi ikke noget at gå efter. Så alt, hvad der kan pege i retning af, hvor han befinder sig, kan hjælpe os, siger Jakob Christiansen.

Læs også 'Årgang 0'-familie stærkt berørt af 17-årigs sporløse forsvinden

Og det er ikke kun i Østjylland, at politiet håber, at folk tænker tilbage og er årvågen. Han kan være i hele landet.

- Alle de øjne, vi kan låne fra borgerne, kan hjælpe med at finde frem til Holger, siger Jakob Christiansen.

Har du set eller hørt noget i sagen om Holger. Så hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.