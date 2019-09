Befærdet kryds i Aarhus lukkes delvist mens der asfalteres

Benytter du dig af krydset Åby Ringvej/Viborgvej skal du fra i dag, søndag den 15. september klokken 19, og fem dage frem finde en alternativ rute, hvis du skal køre mellem kl. 19-05.

Læs også Chikane på motorvejen: Ambulance forfulgt af bilist under udrykning

Der skal nemlig fjernes asfalt og lægges nyt i krydset. Samtidig bliver Viborgvej fra Åby Ringvej til Sommervej asfalteret, og Åby Ringvej får også ny asfalt fra Viborgvej til Jernaldervej.

I stedet for at sprede arbejdet ud over tre-fire uger og holde et enkelt spor åbent i begge retninger, har vi besluttet at os for at tage det i et ryk i stedet. Thomas Langeland, trafikkoordinator i Teknik og Miljø

Mens arbejdet står på, vil flere af strækningerne være lukkede fra kl. 19-05 alle dage. Skilte i området vil dirigere trafikanterne ad alternative ruter.

Læs også Oliver er færdig med stofferne - men nu frygter han mødet med den gamle hverdag

- I stedet for at sprede arbejdet ud over tre-fire uger og holde et enkelt spor åbent i begge retninger, har vi besluttet at os for at tage det i et ryk i stedet. Derfor er vi nødt til at lukke krydset og vejene helt i aften- og nattetimerne, siger Thomas Langeland, trafikkoordinator i Teknik og Miljø.

Arbejdet fortsætter indtil fredag den 20. september klokken 05.

Læs også Mand var bekymret for kvinde: Endte med at blive slået ned

Naboer til arbejdet vil muligvis opleve støj om natten. De berørte vil modtage info via SMS fra entreprenøren.

Der skal fjernes asfalt og lægges nyt i krydset Åby Ringvej/Viborgvej. Samtidig bliver Viborgvej fra Åby Ringvej til Sommervej asfalteret, og Åby Ringvej får også ny asfalt fra Viborgvej til Jernaldervej. Foto: Aarhus Kommune - Teknik og Miljø