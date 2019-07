Befærdet indfaldsvej skal have ny asfalt: Kan forstyrre din nattesøvn

En af de mest brugte veje i Randers skal have ny asfalt, og i perioden fra den 28. juli kl. 18 til den 30. august vil arbejdet uden tvivl genere beboerne op ad Århusvej.

For at genere trafikken mindst muligt arbejdes der nemlig i aften- og nattetimerne. Her kan det ikke undgås, at der vil være støjgener.

Arbejdet er nødvendigt, fordi asfalten simpelthen har aftjent sin værnepligt, og trænger til et nyt slidlag. Vejen har været ujævn i flere år og har løbende været repareret. Michael Pihl, entrepriseleder

- Det er et nødvendigt onde. Der er for meget trafik på Århusvej, til vi kan spærre den på andre tidspunkter af døgnet. Men selvfølgelig kan vi ikke være lydløse, og vi vil desværre nok genere nogen, siger entrepriseleder fra asfaltentreprenøren YIT, Michael Pihl, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud over et forsøg på at begrænse støjen vil arbejdet også foregå i etaper, så det højst er en uge, de enkelte beboere langs vejen vil kunne høre maskinerne og det arbejdende folk.

Har aftjent sin værnepligt

I uge 31 og 34 vil der blive arbejdet på strækningen fra Århusvej 22G og ud til Haraldsvej. Her bor flest private tæt på vejen.

I uge 32-33 er der støj på stykket fra Haraldsvej ud til motorvejstilkørslen ved Randers Syd, hvor flest erhvervsdrivende holder til.

Uge 35 bruges så på den sidste del i centrum af byen fra Århusvej 22G og ned til sydsiden af Randers Bro.

- Arbejdet er nødvendigt, fordi asfalten simpelthen har aftjent sin værnepligt, og trænger til et nyt slidlag. Vejen har været ujævn i flere år og har løbende været repareret. Nu kan den helt store tur ikke udskydes længere, siger Michael Pihl.

Omkørsler nødvendige

Under anlægsperioden vil det være muligt for alle beboere på Århusvej at køre til og fra deres bolig – også om aftenen og natten.

Dele af vejen bliver dog spærret for gennemkørsel fra søndag den 4. august. Her vil der være skiltet med omkørsel.

Det kan blive et problem, men så må folk tænke på, det bliver bedre bagefter. Og de skal kun lide den periode, arbejdet står på. Per Børsting, Randers

- Det hele er et spørgsmål om, at det hele må være lidt skidt i en periode, for at det bliver meget bedre. Vi håber, at folk kan tænke positivt og fokusere på, at de får en meget bedre vej, siger entrepriseleder.

Sådan tænker en af de beboere, som TV2 ØSTJYLLAND tirsdag talte med, da også.

Lever med støj

Per Børsting bor i Mølletoften ud mod Århusvej, hvor han også er næstformand for ejerforeningen Mølletoften 1-11.

- At få fjernet ujævnheder på Århusvej og få den gjort mere støjsvag bliver godt. Folk vidste godt, at vejen var meget befærdet og kunne støje, da de flyttede hertil, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har ikke selv soveværelse ud mod vejen, men kan godt forstå, at andre frygter for deres nattesøvn.

- Det kan blive et problem, men så må folk tænke på, det bliver bedre bagefter. Og de skal kun lide den periode, arbejdet står på.

I forbindelse med udskiftningen af asfalten vil alle busruter, der kører syd for Randersbro, også blive omlagt.

Du kan orientere dig om ændringerne på Midttrafiks hjemmeside og i app'en Rejseplanen.