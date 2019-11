Bedsteforældrenes Klimaaktion: Det er tid til undtagelsestilstand

Klimaet påvirker os alle sammen, men med frontfigurer som Greta Thunberg kombineret med en lang række demonstrationer af unge mennesker, må det nok siges, at især den yngre generation har luftet deres ønsker om at gøre noget med klimaforandringerne.

Læs også Campingpladser drukner i regn: - Man skal huske gummistøvlerne

Ikke desto mindre fandt Danmarks første landsmøde for klimabekymrede bedsteforældre sted i Aarhus lørdag.

Det er absolut nødvendigt at alle mennesker er med i det her klimakamp. Vi lever i en meget alvorlig tid. Birgitte Saviera, medlem af Bedsteforældrenes Klimaaktion

- Vi mødes for at inspirere og mærke hinanden og høre om alt det, vi gør for klimaet, for det giver os ekstra energi og gejst til at komme videre Birgitte Saviera, der er medlem af Bedsteforældrenes Klimaaktion.

Birgitte Saviera mener ikke, der bliver gjort nok for klimaet, som situationen er lige nu.

De mødtes på et plejecenter til en snak om klodens fremtid og særligt de klimaudfordringer, som de mener, deres børnebørn skal blive store i.

Bedsteforældrenes Klimaaktion holdt lørdag sit første landsmøde, hvor klimaet - og den tilknyttede politik - blev vendt og drejet.

- Det er absolut nødvendigt at alle mennesker er med i det her klimakamp. Vi lever i en meget alvorlig tid, og jeg ville ønske, at regeringen ville melde undtagelsestilstand, for jeg synes, det er der, vi er, siger Birgitte Saviera til TV2 ØSTJYLLAND.

De mødes for at snakke om klimaet, men derfor kan der jo godt blive tid til at strikke lidt imens.

Den voksende græsrodsbevægelse begyndte som en facebook-gruppe, men havde lørdag samlet folk fra København, Aalborg, Odense og altså også Aarhus, fordi de som bedsteforældre gerne vil rette lidt op på, hvordan deres levevis har belastet verdensklimaet.

Læs også Rekordvådt efterår er et klimasignal

- Det er både ung og gammel, der skal gøre noget på det individuelle plan og på det politiske plan. Jeg har medfølelse med dem, for det er store beslutninger, de skal tage – men de skal, siger Birgitte Saviera.