Bedsteforældre melder sig ind i klimakampen

Annegrethe Jørgensen og Jørn Enggaard vil begge vores planet det aller bedste. Nu vil de have endnu flere fra deres generation med.

Derfor har de lavet initiativet De Grå Klima-ambassadører, der i løbet af to temadage vil klæde andre bedsteforældre og folk over 50 år bedre på til at passe på klimaet. De føler nemlig, det er deres ansvar at rette op på klimaet, som de har været med til fourene gennem deres liv.

- Det er faktisk os, der har ”fucket op”, som de unge siger. Vi var ikke helt klar over det, men nu er vi blevet klar over det, og så er det vigtigt, vi tager det ansvar, vi skal tage, siger Annegrethe Jørgensen, som er en af de tre stiftere af De Grå Klima-ambassadører til TV2 ØSTJYLLAND.

Har et ansvar overfor børnebørnene

Både Annegrethe Jørgensen og Jørn Enggaard mener, de har et ansvar overfor deres børnebørn, og derfor har de besluttet sig for at uddanne andre seniorer og ændre på deres egne dagligdagsvaner. De er heller ikke i tvivl om, at de langt fra er de eneste seniorer, der gerne vil gøre noget godt for klimaet.

- Vi ved, at der er mange bedsteforældre, der interesserer sig for klima, så det er bare om at få dem med, siger Annegrethe Jørgensen.

Jørn Engaard understreger, at det ikke blot er de unges ansvar at værne om klimaet.

- Jeg synes også, jeg har noget at bidrage med, siger Jørn Enggaard.

Kæmper for børnebørns fremtid

Både Annegrethe og Jørn har ændret på en del af deres daglige vaner for at passe på klimaet.

Selvom Annegrethe har en svaghed for bøf, så spiser hun det ikke længere og Jørn har investeret i en el-bil.

Hvis ikke jeg skulle, hvem fanden skulle så. Jørn Enggaard

- Det der med at købe nyt og smide det væk, det er no-go så hellere reparere, siger Jørn Engaard.

Annegrethe Jørgensen siger, at det hun er allermest bekymret for er, hvordan verden vil gå i kaos i fremtiden.

De vil begge presse politikerne i en mere grøn retning ved at aktivere seniorerne. Derfor er målet at nu ud til så mange som muligt:

- Hvis ikke jeg skulle, hvem fanden skulle så, siger Jørn Enggaard.