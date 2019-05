Bedste kartoffelmad kåret: Asiatisk og alligevel dansk

En kartoffelmad kan komme i mange afskygninger, og for nogle er det en hel kunst at kreere den sommerlige rugbrødsmad. På Samsø går de især op i kartoffelmadder. Så meget, at Samsø bedste kartoffelmad netop er blevet kåret.

Spisestederne stadig bliver ved med at finde på nye ting, så det er en god måde at få fortalt de gode historier om vores gode råvarer på Samsø. Jacques Rahr Knudsen, VisitSamsø

Med en asiatisk inspireret kartoffelmad, var det i år Samsø Madkulturhus, der løb med sejren og titlen som øens bedste kartoffelmad.

Noget så eksotisk som fermenteret kinakål, kimchi- og yuzumayo, sprøde nudler, korianderkarse og, selvfølgelig, de obligatoriske nye Samsø-kartofler i syltet, friteret og kogt tilstand var dét, der gjorde forskellen.

Trods den mere eksotiske udgave af den danske sommermad, er netop konkurrencen med til at værne om danske råvarer.

- Det, der er fascinerende, er, at spisestederne stadig bliver ved med at finde på nye ting, så det er en god måde at få fortalt de gode historier om vores gode råvarer på Samsø, siger informationsmedarbejder hos VisitSamsø, Jacques Rahr Knudsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vinderholdet fra Samsø Madkulturhus. Foto: Jacques Rahr Knudsen, VisitSamsø

Med til at kåre Samsø Madkulturhus' kartoffelmad til den bedste var et stærkt dommerpanel bestående af blandt andre den dobbelt michelinbestjernede kok Paul Cunningham fra Henne Kirkeby Kro og Timm Vladimir, der blandt andet er kendt fra tv-programmer som 'Den Store Bagedyst' og 'MasterChef'.

Udover de otte deltagende restauranter, var mere end 500 gæster med på sidelinjen til at heppe og måske få nogle tips til egne kartoffelmadder. Og kartoffelmadskonkurrencen lokker gæster udefra.

- Det trækker folk til, folk rejser hertil kun for denne festlige dag, og omkring 70-80 procent af gæsterne i dag bor ikke på øen, fortæller Jacques Rahr Knudsen.

Publikumsprisen 2019 gik i år til denne kartoffelmad fra Restaurant Skipperly. Foto: Jacques Rahr Knudsen, VisitSamsø

Under dagens dyst blev årets publikumspris også uddelt. En pris, der gives alene på baggrund af publikums stemmer, og i år kunne Restaurant Skipperly bryste sig af denne sejr. Desuden modtog de en fin andenplads for deress kartoffelmad.

Det er i år ottende gang, Samsøs bedste kartoffelmad afholdes, og og som tidligere år er det kartoffelmadder, der er lidt ud over det sædvanlige.

Sidste år kunne Restaurant Skipperly gå hjem med pokal og diplom for bedste kartoffelmad, men i år måtte de nøjes med en solid andenplads.

Skipperly vandt sidste år med en mad bestående af gremolata, stenbiderrogn, hjemmerøget lokalt rådyr stegt med lardo og, naturligvis, de obligatoriske nye Samsø-kartofler.

Sådan så sidste års vinder af Samsøs bedste kartoffelmad ud. Foto: Jacques Rahr Knudsen, VisitSamsø

Det hele lagt på en bund af hjemmebagt rugbrød stegt af i estragonsmør og toppet med en skaldyrschoron, der laves af bagt jomfruhummer vendt med tomatpuré og hjemmelavet hollandaisesauce.

Konkurrencen arrangeres af VisitSamsø i samarbejde med Samsø Restauratørforening.

Til næste år afholdes Samsøs bedste kartoffelmad søndag den 24. maj.