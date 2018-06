Beboere raser over kommunens vej-planer: - Vi vil ikke finde os i det

Flækkede fliser, bulede vejskilte og revner i asfalten er normalt noget det offentlige fikser, men står det til Aarhus Kommune, kan det på flere hundrede veje i stedet blive vejens beboere, der skal betale regningen.

Kommunen vil nemlig omklassificere en række af kommunens veje til private, og dermed plantes ansvaret for vedligeholdelsen af vejene hos de borgere, som bor der.

Hvis vi ville have en privat vej, havde vi købt hus et andet sted. Bente Birk, beboer, Munkhøj, Lystrup

Den idé møder kritik fra en række borgere. De synes ikke, at deres vej skal privatiseres.

- Det vil vi ikke. Det vil vi simpelthen ikke. Kommunen skal ikke pålægge os at reparere deres veje. Hvis vi ville have en privat vej, havde vi købt hus et andet sted. Det her er simpelthen urimeligt, siger Bente Birk, der bor på Munkhøj i Lystrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den røde streg viser Munkhøj i Lystrup, som kommunen fra år 2021 har valgt at privatisere.

Munkhøj er en af de veje, som Aarhus Byråd har valgt at privatisere, og den beslutning betyder, at det fremover bliver beboerne på vejen, der kommer til at stå med både ansvar og regningen for snerydning, huller i asfalten og ujævne fortov.

Lastbiler slider på vejen

Beboerne på Munkhøj er specielt utilfredse, fordi de deler vejen med supermarkedet Aldi og tankstationen Q8, og da virksomhederne ikke har adresse på vejen, skal de ikke betale for slitage.

- Det er ikke spor usædvanligt, at der kommer en 3-4 vogne fra Aldi hver dag. Det ser vi jo jævnligt, siger Bendix Poulsen, der bor ved Munkhøj.

​Ifølge beboerne er det især den tunge trafik fra de mange store lastbiler, som slider hårdt på vejen, fordi de nødt til at bruge både fortov og græsrabat for at kunne komme rundt.

- Hovedparten af fliserne er knækket, og det er fordi lastbilerne kører her. Det er helt tydeligt, siger Bendix Poulsen, imens han peger på fortovet, der er fyldt med sprækker.

Beboerne på Munkhøj synes, at det er urimeligt, at de fremover skal betale for, at lastbiler bruger deres vej.

Planen er, at Munkhøj skal privatiseres fra år 2021, og dermed ender regningen fra blandt andet de knækkede fliser hos vejens beboere.

- Det kan ikke passe, at vi skal betale for den store, tunge varetransport, som er til nogen, der slet ikke har adresse på Munkhøj, siger Bendix Poulsen.

Vejen i Lystrup er blot én af mere end 900 veje, der skal privatiseres over de kommende tyve år.

Tiltaget vil spare Aarhus Kommune for 10 millioner kroner årligt, som skal bruges til andre dele af vejdriften i kommunen. Det giver beboerne på Munkhøj dog ikke meget for.

- Vi har en borgmester, der er bedst til at klippe snore over, når dronningen kommer. Vi vil ikke finansiere det overforbrug, de har lavet, siger Bente Birk.

Byrådet vedtog i 2017 at privatisere en række veje, men mangler stadig at træffe en endelig beslutning om at omklassificere hver enkelt vej. Den beslutning kan byrådet først træffe, efter at alle grundejere ved vejen er blevet hørt.

Teknik - og miljørådmand, Bünyamin Simsek, og borgmester, Jacob Bundsgaard, har begge afvist at give interview i sagen.

