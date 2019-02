Beboere på uroramt kollegie: - Politiet tager os ikke seriøst

- Jeg føler ikke, at politiet tager os seriøst, når vi ringer til dem og beder om, at de kan komme ud forbi og hjælpe os.

Sådan fortæller én af beboerne på Skjoldhøjkollegiet i Aarhus, Kamille Mathiasen. Ved flere forskellige episoder, hun har bedt om politiets assistante, er de simpelthen aldrig kommet ud til hende.

Af alle de gange, jeg har ringet, er det kun én gang, der er kommet en patruljevogn. Kamille Mathiasen, beboer

- Nu har jeg selv måttet ringe utroligt mange gange efter politiet. Det har været oplevelser med udefrakommende, der forsøger at sælge euforiserende stoffer eller nogle unge knægte på scooter, der bevidst forsøger at køre børn og dyr ned. Men politiet er aldrig dukket op, siger hun.

02:23 VIDEO: Tidligere har en beboer fortalt, at han føler sig utryg på kollegiet, fordi udefrakommende skaber uro i området. Luk video

Desuden har hun flere gange oplevet, at der går meget lang tid, før politiet er ankommer, når hun har ringet efter dem, og så føler hun ikke, at politiet tager hendes opkald alvorligt.

Jeg synes, man kan fornemme, at vi bliver lavt prioriteret herude, og man kan også høre, at politiet sukker over, at de skal køre helt herud. Lilian Ekström, beboerrådsformand

- Af alle de gange, jeg har ringet, er det kun én gang, der er kommet en patruljevogn. Det var i forbindelse med en psykisk syg, der gik nøgen rundt i nærheden af vuggestuen, fortæller Kamille Mathiasen, der er beboer på Skjoldhøjkollegiet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Beboer på kollegie: - Jeg er utryg og føler mig forfulgt

Det er samme følelse, beboerrådsformanden sidder tilbage med efter de gange, hun har været i kontakt med politiet.

- Jeg synes, man kan fornemme, at vi bliver lavt prioriteret herude, og man kan også høre, at politiet sukker over, at de skal køre helt herud, hvis de bliver sendt fra midtbyen, siger Lilian Ekström, der er beboerrådsformand for Skjoldhøjkollegiet.

Hvis man ringer til politiet, så bliver man stillet om til midtbyens afdeling, og der svarer de altid, at de sender en patruljevogn, hvis de har tid. Men det har de bare aldrig. Lilian Ekström, beboerrådsformand

Selvom det ikke altid er livstruende situationer, mener hun, at politiet alligevel bør lytte til deres henvendelser:

Læs også Beboer i villakvarter: - Det er ikke rart at bo i en visitationszone

- Det er jo ikke, fordi man oplever voldsomme tilfælde, hvor man skal have dem ud, men når man eksempelvis ser nogen, der åbenlyst står og sælger hash, så undrer det mig, at de slet ikke reagerer, fortæller Lilian Ekström.

Skjoldhøjkollegiet i det vestlige Aarhus har flere gange oplevet uro i området. Foto: Google Maps

Hun mener, at det har noget at gøre med, at Skjoldhøjkollegiet ligger meget isoleret, og at det derfor er besværligt for en patruljevogn at køre hele vejen ud til dem.

- Vi er upraktisk anlagt, fordi vores udkørsel ligger mod centrum. Hvis vores vej havde ligget mod Holmstrupsgårds vej, havde vi hørt til Gellerup, men fordi den hører til Spøttrupvej, så hører vi til midtbyen, siger Lilian Ekström.

Det er altid en prioritering af, hvad der foregår netop nu, og så kører vi på det vigtigste først. Så der vil også være nogle anmeldelser, vi ikke kan rykke på her og nu. Gert Bisgaard, Vicepolitiinspektør, Østjyllands Politi

Men den formodning er ikke korrekt, fortæller Østjyllands Politi.

- Når man ringer 114 eller 112, så får man fat i Østjyllands Politi, og det er for hele området, så det er også den politistation, der ligger i Aarhus V, fortæller vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Gert Bisgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lilian Ekström (til venstre) og Kamille Mathiasen (til højre) er to af de beboere, der føler sig nedprioriteret af politiet. Foto: Privatfotos

Han fortæller desuden, Skjoldhøjkollegiet på ingen måde ligger langt ude i forhold til andre steder. Østjyllands Politi dækker nemlig et område fra nord for Randers og ned til Odder.

- Vi skulle gerne give en dækning, der er lige så god som alle mulige andre steder i Østjyllan, siger Gert Bisgaard.

Læs også Utilfredse borgere: Bunkevis af skrald flyder på gaderne

Politiet: - Det er en prioriteringssag

Hos Østjyllands Politi mener man, at det handler om en prioriteringssag, når patruljevogne ikke dukker op, selvom beboerne på Skjoldhøjkollegiet har ringet og bedt om assistance.

- Hvis man ringer til alarmcentralen, så er der altid en prioritering af, hvad der foregår netop nu, og så kører vi på det vigtigste først. Så der vil også være nogle anmeldelser, vi ikke kan rykke på her og nu, forklarer vicepolitiinspektøren.

Vi har som beboere været nødt til at sætte borde og bænke op langs stierne, så de er nødt til at bremse op for ikke at køre galt. Lilien Ekström, Beboerrådsformand

Det er altså netop den følelse, beboerne på Skjoldhøjkollegiet har fået, når de har ringet efter politiet. Men selvom politiet ikke dukker op, er der altså grund til at bekymre sig yderligere, for Skjoldhøj er ikke hårdere ramt end så mange andre steder, siger Gert Bisgaard.

01:15 VIDEO: Delovan Saladdin Tahir synes generelt, at området ved Skjoldhøj er et utrygt sted at færdes. Luk video

- Der er ingen indikationer på, at der skulle være særligt kriminalitetstruet område, men jeg er opmærksom på, at det er et område, hvor der kommer mange forskellige og unge mennesker. Og hvis man sidder med en følelse af at være utryg, skal vi tage det seriøst.

Derfor vil Østjyllands Politi nu se på, hvad de kan gøre for at mindske utrygheden i området:

- Selvfølgelig skal vi komme frem, når nogen ringer efter politiet. Men i første omgang vil vi tage kontakt til beboerrådet på Skjoldhøj, og så må vi tage en dialog om, hvad vi oplever, så vi kan komme problemet til livs, fortæller vicepolitiinspektøren.

Læs også Politiet bekymret efter en uge med visitationszone

Vagter og bænke mindsker uro

Beboerne på kollegiet har dog allerede selv taget metoder i brug for at mindske den utrygsskabende uro i området. De har blandt andet fået et vagtselskab til at patruljere ekstra meget i området.

- I efteråret var vi nødt til at sætte tiden op for antallet af timer, vores vagtselskab går rundt herude, så vagterne kan holde øje, siger Kamille Mathiasen.

Læs også Opgør mod hashsalg: Politikere vil lovliggøre cannabis

Ud over vagtselskabets hjælp udefra, har beboerne også selv sat stopklodser op på stisystemerne som et forsøg på at stoppe unge mænd, der kører ulovligt på knallert mellem boligblokkene.

- Det er også folk, der kører voldsomt og hurtigt på vores stier, og så har vi som beboere været nødt til at sætte borde og bænke op langs stierne, så de er nødt til at bremse op for ikke at køre galt, fortæller Lilian Ekström.

Beboerne har blandt andet sat bænkesæt op på stierne mellem boligblokkene for at forhindre knallertkørende unge mænd. Foto: Lilian Ekström

Derudover så er kollegiet også gode til at hjælpe og advare hinanden, hvis man spørger beboerrådsformanden:

- Vi er sådan et lille samfund herude, og vi har så meget kommunikation med hinanden. Vi ved altid, hvad der sker herude, og skriver rundt til hinanden på Facebook.