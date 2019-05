Beboere kæmper for deres hjem – endelig beslutning om nedrivning udskudt

Aarhus Byråd lægger op til, at der skal rives 800 boliger ned i områderne Bispehaven, Toveshøj og Gellerup i den vestlige del af byen. Det har vakt stor opstandelse i de berørte områder, og beboerne demonstrerede imod planerne forud for onsdagens byrådsmøde.

Det er ikke så meget lejligheden, der gør det til et hjem, men omgivelserne og de mennesker der bor her. Elsebeth Frederiksen, Gellerup

På det skulle den endelige beslutning om nedrivningsplanerne tages. Politikerne valgte dog at sende aftalerne til videre behandling i Økonomiudvalget, så håbet lever for beboerne.

- Det er vores alles Gellerup, der skal rives ned. Det er forfærdeligt, sagde Ahmad Youssef Kayed forud for dagens møde til TV2 ØSTJYLLAND.

Lokalpolitikerne mener, at det er nødvendigt med en udviklingsplan, der indebærer nedrivningerne.

De mange lejligheder skal rives ned, fordi Folketinget har besluttet, at det kun må være 40 pct. af almene boliger i udsatte boligområder.

Arbejdsløshed, kriminalitet og utryghed

- Det er nødvendigt, fordi vi i dag har et boligområde præget af al for stor arbejdsløshed, for høj ungdomskriminalitet og meget høj utryghed, lød det fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

En af de beboere, der onsdag demonstrerede, er Elsebeth Frederiksen. Efter planen skal hendes hjem dog ikke rives ned men renoveres. Hun ser planerne som en sørgelig udvikling.

- Jeg er vred, bliver skuffet og er uforstående over for alting, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er ikke så meget lejligheden, der gør det til et hjem, men omgivelserne og de mennesker der bor her.

Elsebeth Frederiksen er glad for at bo i sin lejlighed i Gellerup. Den er ikke med i nedrivningsplanen, men hun er med for at støtte de andre.

Stort indgreb i hverdagen

Hende og de mange fremmødte på Rådhuspladsen i Aarhus gjorde da også indtryk på borgmesteren.

- Jeg ved godt, at det er et stort indgreb i familiers hverdag. Så vi er forpligtet til at sikre os, at alle får en god genhusning i lokalområdet eller et andet sted i byen, siger Jacob Bundsgaard.

Hvornår der findes en endelig afgørelse for, hvad der skal ske med udviklingsplanerne for de tre boligområder, vides endnu ikke.