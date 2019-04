Beboere i uroplaget område skaber fællesskab på tværs af etnicitet

Når man taler om Frydenlund er det måske ikke fred, idyl og sammenhold, der falder en ind som det første.

Området har det seneste stykke tid været plaget af påsatte brande og anden uro, men lørdag beviste beboerne i området, at Frydenlund også kan lægge matrikel til det modsatte: Nemlig sammenhold og fællesskab.

Godt 50 mennesker var nemlig mødt op til et arrangement, der skulle fremme fællesskabet på tværs af alder og etnicitet.

Fællesaktiviteter fjerner utrygheden mellem beboerne i området.

- Vi tænkte, at det var ærgerligt, at man som ældre skulle gå på gaden og føle, at man ikke var tryg, hvis nogen af de yngre kom forbi, siger Damla Kücük.

Hun er medlem af Frydenlund Ungeråd, som stod bag arrangementet, som bød på en gåtur, hvor snakken kunne flyde.

Man bestemte selv, om man ville løbe eller gå, men fællesskabet kom man ikke udenom.

- Jeg synes, det er et godt initiativ, de har fået banket op her, det må jeg sige. Jeg er ikke selv utryg, men jeg kender beboere i min boligafdeling, der er utrygge, siger Ole Koch, der som 70årig var en af de ældre deltagere.

Flere af de gode fortællinger

Gåturens rute gik rundt omkring i Frydenlund, og det er en af flere begivenheder, som Frydenlund Ungeråd står bag. De vil nemlig gerne gøre deres hjem til et trygt sted at være.

Damla Kücük er medlem af ungerådet, der havde arrangeret den tryghedsskabende begivenhed.

- Vi tror på, at flere gode fortællinger og flere gode oplevelser sammen på tværs af generationer, kan være med til at skabe tryghed her i vores område, Janne Kjeldtoft, der er der er børn og ungemedarbejder og står for Frydenlund Ungeråd.

Og noget tyder på, at de har fat i noget af det rigtige. For Ole Koch er det i hvert fald vigtigt, at der bliver gjort noget for at fremme trygheden i området.

Der er masser af gode historer at fortælle om Frydenlund, lyder det fra beboerne.

- At man kommer til at lære hinanden at kende, det skaber altså en tryghed, som er ubeskrivelig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter en veloverstået snak under gåturen, var der fællesspisning og musik, og et eventuelt overskud skal gå til formål, der fremmer det gode naboskab og tryghed i området.