Beboere i tætbefolket område: - Vi vil have luft, ikke flere boliger

Fortætningen i Aarhus midtby er for voldsom. Det mener en gruppe beboere i området ved den gamle Arkitektskole, som lørdag afholdt en fredelig demonstration.

Den grønne røg var en metafor for ønsket om en bypark frem for flere boliger.

Med grøn røg sendte de signalet til byrådspolitikerne om, at beboerne fra Nørre Stenbro hellere vil have en grøn bypark som samlingssted frem for flere boliger.

Vi arbejder med, at det skal være en by, der er god at bo i, og som først og fremmest er det sted, hvor der er liv. Solveig Munk, beboer, Nørre Stenbro

- Der er fyldt med boliger på Nørre Stenbro. Det her er den sidste plads til lys og luft og udfoldelse, siger Solveig Munk, der var arrangør af demonstrationen, som de kaldte Byparksdagen.

Selvom man også kan skrive under online, var der stillet et telt op, så man kunne gøre det til demonstrationen.

Dagens formål var også at indsamle digitale underskrifter imod kommunens mulige byggeplaner på en af de sidste større åbne pladser i området.

- Vi arbejder med, at det skal være en by, der er god at bo i, og som først og fremmest er det sted, hvor der er liv. Fordi en by, som bliver død er ikke trygt for nogen. Vi har alle sammen brug for at kunne bevæge os, siger Solveig Munk til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom beboerne ikke ønsker flere boliger på parkeringspladsens placering, så ønsker de heller ikke at bevare status quo. Kvadratmeterne kan nemlig ifølge dem bruges mere konstruktivt.

Soveig Munk stod bag arrangementet, der samlede over 100 underskrifter ind mod de mulige byggeplaner.

- Vi vil gerne have bilerne ud og have lavet et grønt område, hvor børnene kan spille bold, og hvor de voksne kan sidde og vegetere, og hvor bier og sommerfugle også kan boltre sig i nogle blomster og nogle træer, siger arrangøren.

