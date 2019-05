Beboere i ghettoområde uenige om udlændingestramninger

I december 2018 kom boligområdet Resedavej/Nørrevang tilbage på regeringens ghettoliste. Og beboerne i området kan godt mærke, at der er fortsat er udfordringer.

- Selve vores område Lupinvej og Resedavej er ikke specielt rart at gå i om natten eller om aftenen. Og jeg tør ikke rigtig lade min søn gå ud, fordi der er nogle ballademagere, der går rundt derovre, siger en af beboerne Louise Elisabeth Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

En af årsagerne til, at området er kommet på ghettolisten, er, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 50 procent.

I ghettoområdet her er det dog ikke udlændinge, der står for størstedelen af kriminaliteten. Ud af 163 sigtelser fra januar 2017 til marts 2019 er 106 danskere. Det svarer til, at 65 % af de sigtede er danskere.

Grafikken viser antallet af danskere, der er blevet sigtet for kriminalitet i området. Der har i perioden været i alt 163 sigtelser.

Og på Resedavej er der da også delte meninger om, hvorvidt der skal være flere eller færre stramninger på udlændingeområdet.

- Folk, som har boet her i mange år, kan man jo ikke bare sådan smide ud. Men der er jo en del, som er kriminelle, som egentlig bør sendes afsted, siger Lars Fauerholt fra Silkeborg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes nærmere det handler om at give de unge noget andet at lave, i stedet for at de skal rende rundt ude. Måske lidt mere hjælp til de forældre, der ikke orker det selv, siger Louise Elisabeth Sørensen.

Politiet: Vi prioriterer området

Politiet bekræfter, at der af og til er problemer i området omkring Resedavej og Lupinvej i Silkeborg. Især i vinter- og sommerferien har de udfordringer.

- Der har vi en del anmeldelser omkring chikane, hærværk, trusler, stenkast mod politiet og afbrændte containere. Det er forholdsvist unge mennesker. Og det er selvfølgelig klart, at det er utrygskabende for de beboere, der er der, siger chefpolitiinspektør hos Midt og Vestjyllands Politi Claus Hilborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Det seneste halve år har der kun været få sigtelser. Alligevel fortæller Claus Hilborg, at politiet tager problemet alvorligt, selvom de ikke opfatter kriminaliteten som et markant problem sammenlignet med andre ghettoområder.

- Vi har sat det vores prioriteringsliste. Og det er jo fordi, vi godt er klar, over at vi skal have et særligt fokus på det her område. Derfor vil vi også sætte noget mere politi ind, og vi er også i kontakt med kommunen, siger Claus Hilborg.

Annalise Johansen er en af dem, der bakker op om udlændingestramningerne. Hun så gerne hjemsendelser af de ballademagere, der ikke er etniske danskere.

Også de lokale SSP-medarbejdere forsøger at komme uroen til livs. Her udtrykker de forståelse for, at oplevelserne bliver siddende i kroppen på borgerne.

- Jeg kan sagtens forstå, at man bliver utryg, hvis man kommer ned, og der står en ret stor gruppe unge mennesker gående, som har en lidt støjende adfærd, når de færdes rundt i området. Vi prøver at følge med, og jeg er helt med på, at der er udfordringer derovre. Men vi skal også huske, at det er et stort boligområde, hvor der bor en 5.000-6.000 mennesker, siger SSP-konsulent i Silkeborg Kommune Jørgen Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Området omkring Resedavej blev pillet af ghettolisten i 2013, men kom altså med igen i december 2018, hvor regeringen indførte nye kriterier for, hvad man kalder en ghetto.