Beboere har stemt – siger ja tak til overvågning i plaget boligområde

Kan videoovevågning dæmme op for kriminalitet?

Det tror en række beboere, som bor i det uroplagede boligområde ved Lupinvej i Silkeborg, tilsyneladende på.

Mandag aften har et knebent flertal nemlig stemt ja tak til at få hængt kameraer op på udvalgte steder i boligområdet. Beslutningen sker, efter boligområdet den seneste tid har været ramt af en stribe påsatte brande, som har skabt utryghed blandt nogle af beboerne i området.

- 42 stemte nej, mens 43 stemte ja, så det var meget tæt og kunne nemt have endt anderledes, siger Lisa Pedersen, der er formand for Afdeling 16 i ’Arbejdernes Boligforening’, til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt var 53 lejemål mødt op til mødet, og hver lejemål havde to stemmer. 85 af stemmerne gik til ja eller nej, mens de resterende 21 stemmer, ønskede en fleksibel løsning.

Med en fleksibel løsning ville kameraerne skulle sættes op, alt efter, hvor og hvor ofte, der vil være uroligheder.

- Hvis der eksempelvis var brand ved en container i nat, så kunne vi sætte kameraer op der i morgen, men flertallet har sagt ja til at få sat faste kameraer op, siger Lisa Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Lisa Pedersen ønsker ikke at oplyse, hvad hun selv har stemt, men hun oplyser, at hun har stemt det, som var i bestyrelsens interesse.

Resedavej, der ligger i samme område, stemte den 28. november om samme spørgsmål. Her var flertallet imod overvågning, der ville komme til at koste hver beboer en huslejeforøgelse på 175 kroner om måneden.

Oversigt over brandene på Lupinvej og Resedavej fra den 28. september og frem til den 6. november. Foto: TV2 Østjylland

Politikere bakker op

Aftens afgørelse betyder, at kameraer på udvalgte steder fremadrettet skal overvåge arealerne rundt om boligerne for at skabe mere tryghed.

Det er et initiativ, der hilses meget velkomment af flere politikere i Silkeborg kommune.

- Det er rigtig beklageligt, at der har været en del brandstiftelser på det seneste, men jeg tager hatten af for, at beboerne selv tager skeen i egen hånd, og kommer med et konkret forslag og gerne vil diskutere konkrete muligheder for, hvordan det kan blive mere trygt at færdes i området fremover, siger Mads Frandsen (V), der er næstformand i Socialudvalget i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er allerede en helhedsplan i gang i området, og byrådet i Silkeborg Kommune har netop besluttet, at de vil støtte helhedsplanen økonomisk de næste fire år frem.

- Vi har et ønske om at se, om vi kan trække nogle af de unge mennesker, der er herude, væk fra området og ud i nogle andre sociale relationer, siger Hanne Gade (S), der er formand for Socialudvalget i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Boligforeningen ved endnu ikke, hvor kameraerne præcis skal hænge, hvornår de komme op, eller hvor mange kameraer, der er tale om.

Én ting er dog sikkert: Det er beboerne selv, der skal betale for overvågningen. Prisen kommer til at afhænge af, hvor stor en bolig, man bor i. Den højeste huslejeforøgelse vil blive 78 kroner om måneden.

Føler sig ikke utryg

Én af de beboere der skal afgive sin stemme på Lupinvej i aften, er Svend-Aage Bang Pedersen, der er træner og formand i den lokale sportsklub og har boet i boligområdet i 26 år.

Han mener ikke, at overvågning er vejen frem:

- Jeg er både for og imod. Jeg kan godt forstå, at der er nogle der er utrygge, men min personlige holdning er, at vi overvåger nok, og at man i stedet skulle gøre noget for de unge mennesker. Der sker jo ingen ting, og måske man skulle starte noget, der kunne tage hånd om dem, så de ikke går og keder sig og laver ballade, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Selv føler han sig ikke utryg i området:

- Jeg synes, det er træls, og at det er gået fuldstændigt over gevind med de brande. Men jeg føler mig ikke utryg, for jeg har boet her i 26 år, og jeg kender dem, der bor her, og det er søde og rare personer, siger Svend-Aage Bang Pedersen.

Lupinvej er i det nordlige Silkeborg. Lige nord for området ligger Resedavej. Foto: Google Maps