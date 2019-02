Beboere evakueret under voldsom brand i bindingsværk

Flere beboere blev tjekket for røgforgiftning, og alle måtte forlade deres hjem under en brand i Lillegade i det centrale Grenaa natten til mandag. Især røgudviklingen var voldsom i forbindelse med branden.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

En del blev tjekket for røgforgiftning i ambulancerne, men ingen blev kørt på sygehuset. Jens Rønberg, Østjyllands Politi

- Der var brand i et lager i en baggård, som skabte meget røg i området. Derfor blev beboerne i de omkringliggende lejligheder evakueret, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Jens Rønberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Det fremgår af billeder fra branden, at det var et ældre bindingsværkshus, der brændte. Bygningen led store skader, men ingen personer kom ifølge politiet noget til.

Talstærkt til stede

- En del blev tjekket for røgforgiftning i ambulancerne, men ingen blev kørt på sygehuset, siger Jens Rønberg.

Beredskab og Sikkerhed var talstærkt til stede med brandfolk og slukningskøretøjer. Især den megen røg satte dem på arbejde, men det lykkes at få kontrol over branden.

- Den bygning, hvor branden brød ud, er dog blevet sod- og røgskadet indvendig. Men de omkringliggende lejligheder er sluppet uden større skader, siger indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed Bruno Alexander til TV2 ØSTJYLLAND.

Fordi branden opstod i et gammelt bindingsværk, var brandfolkene nødt til at blive længe på stedet for at sikre sig, at flammerne ikke blussede op igen.

Derfor var brandfolkene ifølge indsatslederen først færdige omkring kl. 4.30. Branden brød ud omkring kl. 1.41.

Lillegade ligger i det centrale Grenaa nær rådhuset og Grenaa Kirke. Foto: Google Maps