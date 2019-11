Beboere chokerede efter bølge af brande: - Grusomt, at de kan finde på det

- Sådan noget sker jo i Malmö eller Aarhus. Vi havde ikke lige forventet, at det kom til Lupinvej.

Niels Kjær Franciscus blev i nat vækket af larm og blink fra brandbiler. For 18. gang på under en måned var der brand i det område af Silkeborg, hvor han bor. Denne gang blev der brandvæsnet kaldt ud til tre brande på fire minutter.

Selvom jeg har boet her i 40 år, er jeg nu ved at kigge på en anden lejlighed, så jeg kan flytte herfra. Niels Kjær Franciscus, beboer, Lupinvej

- Jeg er chokeret over alle de brande, vi har haft. Jeg synes, det er for meget. Jeg bliver usikker, og selvom jeg har boet her i 40 år, er jeg nu ved at kigge på en anden lejlighed, så jeg kan flytte herfra, siger Niels Kjær Franciscus til TV2 ØSTJYLLAND.

Erna Margrethe Mikkelsen blev også vækket af brandbilerne i nat. Hun turde ikke åbne døren af frygt for, at der ville komme røg ind i hendes lejlighed.

Også Erna Margrethe Mikkelsen, der bor på Lupinvej, er forskrækket over de mange brande.

- Det er grusomt, at de kan finde på det. Og så om natten, når folk de sover, siger hun.

Størstedelen af brandene har været i containere, men i nat var der også ild i en klapvogn i en kælder. Det er første gang, at brandstifterne er rykket indenfor.

Kai Ole Andersen, som selv bor i opgangen, håber, at de mange brande snart stopper.

- Det er ubehageligt, at folk brænder ting af hernede. På et eller andet tidspunkt går der jo ild i kælderrummene, hvor vi har en masse ting. Det er ikke så sjovt, hvis der går ild i det, siger Kai Ole Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet på bar bund

Lokalpolitiet i Silkeborg har i øjeblikket ingen konkrete spor af gerningsmændene. De efterlyser vidner, som har set eller hørt noget og opfordrer dem til at ringe 114. Men den seneste udvikling, hvor ildspåsættelserne er rykket inden for, eskalerer situationen.

- Det ser vi meget alvorligt på. Nu er der pludselig også risiko for mennesker. En affaldscontainer er en ting, men når det er inde i boligblokken, så er det meget alvorligt, siger politikommissær hos lokalpolitiet i Silkeborg, Bent Riber Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

En brandmand slukker her en brand i en container. Foto: 24-7 News

I øjeblikket er de i gang med en metodisk efterforskning, som forhåbentlig snart leder dem på sporet.

- Det er stærkt utilfredsstillende, at brandene fortsætter, og vi arbejder ihærdigt på at finde gerningsmændene, så vi kan få dem anholdt og straffet, siger Bent Riber Nielsen.

Nattens brande adskiller sig

Også hos Midtjysk Brand & Redning ærgrer man sig over, at man gang på gang må rykke ud. Nattens indsatsleder understreger, at beboerne i opgangen ved kælderbranden ikke har været i fare, men at der kom en del røg fra klapvognen, som spredte sig til flere opgange.

- Vi bad folk om at blive indenfor, men der var nogen, der var utrygge, da der var meget røg. Vi brugte en overtryksventilator til at få røgen ud af bygningen, forklarer indsatsleder Allan Riisberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Resterne af den klapvogn, der natten til onsdag brændte i en kælder på Lupinvej.

Ifølge indsatslederen var nattens brande væsentligt mere kraftige, end de hidtil har været.

- Det adskiller sig væsentligt fra de andre brande, vi har været her. Det var to meget kraftige brande i containerskurene, og så var der også brand i en klapvogn i kælderen. De andre gange, vi har været hernede, har det bare været en enkelt container eller to.

Han forsikrer dog, at brandvæsenet i øjeblikket ikke har problemer med at finde mandskab til at tage sig af de mange brande.