Beboer i pænt villakvarter: - Det er ikke rart at bo i en visitationszone

Villakvarteret i det nordlige Aarhus er normalt hyggeligt og stille og roligt. Men mandag krakkelerede det billede, for husejer Karen Meisner Christensen, da politiet indførte visitationszone i et større område omkring hendes hus.

- Det første jeg tænkte, var, at det kunne da ikke passe, at det kunne være her i sådan et stille villaområde, fortæller Karen Meisner Christensen om det øjeblik, hvor hun fandt ud af, at hendes hjem nu ligger i en visitationszone.

Man tænker på, hvad det er, der gør, at politiet kunne have brug for at visitere uden at have et påskud eller en begrundelse for at gøre det Karen Meisner Christensen, beboer i visitationszonen.

Sammen med familien bor hun i et villakvarter i det nordlige Aarhus, hvor også Storcenter Nord ligger. Hele området er nu omkranset af visitationszonen, og det er ikke behageligt, mener Karen Meisner Christensen, der til daglig arbejder som chefkonsulent.

- Jeg tror, de fleste ville have det sådan, at det ikke nødvendigvis er særlig rart, at bo i en visitationszone, fordi man tænker på, hvad det er, der gør, at politiet kunne have brug for at visitere uden at have et påskud eller en begrundelse for at gøre det, siger Karen Meisner Christensen.

Visitationszonen dækker et større område i det nordvestlige Aarhus.

Visitationszonen, som mandag blev indført af Østjyllands Politi ligger mellem dels Ringgaden og Ringvejen og dels Randersvej og Viborgvej. Derudover dækker visitationszonen også Herredsvang og Botanisk Have.

Målrettet indsats

I visitationszonen har politiet den kommende tid udvidede beføjelser og må uden undskyldning kropsvisitere enhver og kræve at skal vise indholdet af deres tasker.

Der er dog ingen grund til at frygte at blive visiteret, hvis man har rent mel i posen, oplyser politiet.

- Det er et vidtrækkende indgreb. Det er også derfor, vi er meget nøjsomme med den måde, vi bruger det på. Vi går selvfølgelig målrettet efter der, hvor vi tror, der er noget at hente, siger chefpolitiinspektør i Østjyllands Politi Klaus Arboe Rasmussen.

Våben væk fra gaderne

Der har på det seneste været 6-8 tilfælde af sammenstød mellem nogle grupper, som slås om hashmarkedet i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi.

- Det er sjældent, vi tager det værktøj i brug, men vi vurderer simpelthen at det er nødvendigt den her gang på grund af de fund, vi har gjort derude og på grund af den anvendelse af skydevåben, slagvåben og stikvåben, der har været, fortæller Klaus Arboe Rasmussen.

- Det her skal hjælpe til med at vi får de våben væk fra gaderne i Aarhus.

De tusindvis af borgere, der nu pludselig bor i en visitationszone må leve med politiets vidtrækkende beføjelser en rum tid endnu.

- Jeg håber, at dem, der har truffet beslutningen, er så sikre på, at fordelen ved at gøre det her er større end den ulempe, det har været for rigtig mange mennesker, at blive bevidst om det her, lyder det fra Karen Meisner Christensen.