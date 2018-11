Beaujolais Nouveau: Gammel tradition populær på ny

Første fredag i november fejres J-dag, og nu er en lignende, men knap så vild tradition, igen ved at vinde indpas i det østjyske.

Beaujolais Nouveau hedder fejringen af den franske vinhøst, hvor man åbner de første flasker lavet på årets druer.

Den er faktisk ofte ret hæslig, men i år er den faktisk drikkelig. Jesper Mark, Aarhus.

- Den holder sgu ikke meget ved at ligge et halvt år, den skal bare skydes af sted og drikkes, fortæller Søren Andreasen, der er indehaver af Klassisk Bistro i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans bistro på Jægergårdsgade har holdt et Beaujolais Nouveau-arrangement de sidste 15 år, selvom det er en tradition, som oprindeligt havde sin storhedstid i 80’erne og 90’erne.

- Det ligger op til fest, snak og hygge, og det passer perfekt til en fransk bistro som vores, forklarer Søren Andreasen.

En anden, som har holdt fast i Beaujolais Nouveau i mange år, er Erik Munk fra Hammel.

Tilbage i starten af 90’erne var han til sit første Beaujolais Nouveau-arrangement i Hinnerup.

Det var racerkøreren Thorkild Thyrring, der stod for at levere vinen.

I dag sidder han så med familien til fejring af de nyligt høstede druer i Jægergårdsgade.

- Jeg vil jo gerne give traditionen videre, så må vi se om den bliver grebet. Den smager i hvert fald rigtig godt i aften, siger Erik Munk, til TV2 ØSTJYLLAND, og slutter med et skål.

Ofte hæslig

Et andet sted i Østjylland har man også fået øjnene op for Beaujolais Nouveau igen.

I Randers er der i år tre steder, som fejrer dagen.

Den er lidt mere frugtig end den var sidste år, og den er jo lillebror til Bourgogne, og den er der ikke nogen, som ikke kan lide. Peter Nøhr, medejer Bistroteket, Randers.

Her har de i år måtte tage førstesalen i brug for at have plads til alle interesserede.

Erik Munk har taget hele familien med ud for at fejre Beaujolais Nouveau.

Tilbage i Aarhus er der også mere uerfarne vindrikkere, som har fået øjnene op for den unge rødvin.

Jesper Mark har fejret Beaujolais Nouveau de seneste fire år.

Han har først hørt om traditionen nu, da han i halvfemserne stadig var en knægt.

- Vi var nok en smule for unge på det tidspunkt til at drikke den her vin. For os handler det mere om selskabet, og en tradition som er bygget op henover årene, end det i realiteten handler om vinen. Den er faktisk ofte ret hæslig, men i år er den faktisk drikkelig, siger Jesper Mark til TV2 ØSTJYLLAND.