Baroner storhitter med 'bobbelvafler' - nu er juleudgaven landet

Det er bestemt ikke alle ting, der vinder ved at blive blandet.

Et par unge iværksættere fra Aarhus har dog ramt plet med en hjemmelavet kombination af store og sprøde vafler og forskellige isvarianter.

Til de unge gutters store overraskelse har de siden maj smidt omkring 20.000 af de såkaldte bubble waffles over disken i iscaféen Olufs i Latinerkvarteret i Aarhus.

Jeg elsker mandage, for der kan folk svare på deres mail igen Alexander Baden, medstifter af Vaffelbaronerne & Skillema Dinke Du

Frem til jul har 25-årige Alexander Baden og 27-årige Nithu Thava nu omdannet iscaféen Olufs til julecaféen Skillema Dinke Du.

- Søren Banjomus kommer og spiller, og familier kan klippe-klistre, mens de synger med. Vi har bygget en karakter op, hvor han ikke gider spille banjo mere. Nu vil han hedde Søren Guitarmus, siger medstifter og medejer af Vaffelbaronerne & Skillema Dinke Du, Nithu Thava, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skillema Dinke Du byder på 'bobbel-vafler' med is, der smager fx af risalamande, pebernødder og Bastogne-kiks. Oven på iskuglerne kan kunderne f.eks. få knuste pebernødder, chokoladejulemænd og sneboldkugler.

Det er planen, at julecaféen skal være en årlig tradition i iscaféen Olufs.

Der er gået jul i iscaféen Olufs, der frem til jul er omdannet til julestuen Skillema Dinke Du.

Mange jern i ilden

Det er bestemt ikke 25-årige Alexander Baden og 26-årige Nithu Thava, der har opfundet konceptet bubble waffles, men de var de første til at sælge varme vafler med iskugler og diverse toppings i Aarhus.

Det viste sig hurtigt, at markedet var helt klar til is- og vaffelkonceptet, da Olufs introducerede bubble waffles i maj måned.

- Det gik fuldstændig amok. Vi startede med ét vaffeljern, mig på fuldtid og tre deltidsansatte. I dag er vi 21 ansatte, og vi endte med at have 6 jern kørende hele tiden. Alligevel kunne der godt være en times ventetid, siger medstifter & og medejer af Vaffelbaronerne & Skillema Dinke Du, Alexander Baden, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den varme og solrige sommer gjorde ikke noget dårligt for salget af bubble waffles, lyder det fra iværksætterne bag julecaféen Skillema Dinke Du.

Han er bogstaveligt talt en mand med mange jern i ilden. Ved siden af iscaféen Olufs, der altså hedder Skillema Dinke Du i november og december, har han sammen med sin bror Gulvgruppen, ligesom han driver Churros Box ved hovedbanegården i Aarhus og er investor i det digitale rekrutteringsbureau Statum.

- Jeg elsker iværksætteri, og jeg elsker mandage, for der kan folk svare på deres mail igen, siger Alexander Baden til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har folk, der kommer fra Viborg og Vejle for at få de her vafler. Folk er helt tossede med dem. Nithu Thava, medstifter af Vaffelbaronerne & Skillema Dinke Du

Har ikke tid til bachelorprojekt

Alexander Baden og Nithu Thava mødte hinanden på innovation og entrepreneurship-uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

- Vi startede studiet sammen, og vi klikkede ret hurtigt sammen. Vi har samme passion for iværksætteri, og så begyndte vi at pitche idéer, og en dag slog det os, at vi skulle lave vafler, siger Alexander Baden til TV2 ØSTJYLLAND.

Det slog klik, da 26-årige Nithu Thava (tv.) og 25-årige Alexander Baden mødte hinanden på en iværksætter-uddannelse.

Ifølge studieplanen skal de to iværksættere aflevere deres bacheloropgave til januar, men de regner med at skyde projektet tre måneder, fordi de har for travlt med deres erhvervsprojekter.

Nithu Thava sidder heller ikke og keder sig, når han ikke er i iscaféen i Graven i Latinerkvarteret i Aarhus. Han ejer således et firma, der laver skræddersyede jakkesæt, ligesom han driver et busselskab, der kører folk til koncerter.

Vil give nydelse videre

For tiden bruger han meget af sit iværksætter-krudt i julecaféen Skillema Dinke Du, og han er meget stolt af den bubble waffle, caféen serverer.

- Vi har lavet vores egen vaffelopskrift. Vi har arbejdet med den længe, og vi bruger et helt specielt jern til at lave vaflerne. Vi har folk, der kommer fra Viborg og Vejle for at få de her vafler. Folk er helt tossede med dem, siger Nithu Thava til TV2 ØSTJYLLAND.

Isen, der bliver puttet i vaflerne, laves på daglig basis.

- Jeg har altid interesseret mig meget for nydelse, og med tiden har jeg fået en del viden om brugen af de forskellige ingredienser i is og vafler. Sådan noget vil man give videre, siger Alexander Baden til TV2 ØSTJYLLAND.

Julecaféen Skillema Dinke Du tager 59 kroner for en vaffel med to kugler is og alt det topping, man har lyst til at få ovenpå.