Drama i svømmehal - barn tæt på at drukne

En 14-årig dreng er tirsdag formiddag omkring klokken 10 blevet reddet op af et bassin i Hornslet Svømmehal på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 14-årige dreng var sammen med tre andre elever fra 7. og 8. klasse fra Hornslet Skole med to lærere i byens svømmehal. Under et dyk mistede drengen bevidstheden og blev nede på bunden af bassinet.

- En af lærerne reagerede hurtigt, da drengen ikke kom op, og fik reddet ham, siger politikommissær ved Østjyllands Politi Bolette Høj til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleven blev genoplivet med hjertemassage, inden den tilkaldte ambulance ankom til svømmehallen.

- Drengen har det godt nu, men han er blevet kørt til observation på sygehuset, siger politikommissæren.

Den 14-årige drengs forældre er underrettet, og både elever og lærere på Hornslet Skole er blevet tilbudt krisehjælp.